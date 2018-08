Pertunmaan SPR toimii vireästi – Helmikin Kammarilta seuraa aamukahveille

Reikä korppupussin kyljessä, pehmentynyt kahvipaketti tai leipäpussin umpeutunut päiväys eivät haittaa Raimo Siebenbergiä ja Mauri Laitista.

Vioittuneita tai vanhentuneita tuotteita ei voi myydä ruokakaupoissa, mutta kuorttilaisille miehille ne kelpaavat mainiosti.

Pertunmaan SPR jakaa Helmikin Kammarilla perjantaiaamuisin kuivatuotteita, jotka on lahjoittanut Pertunmaan K-market Karpalo, Pertunmaan Sale ja Kuortin Sale.

Tavallisimmin tarjolla on erilaisia leipiä ja ne myös katoavat nopeasti. Kuortista kurvasi autolastillinen väkeä pihaan heti ovien avauduttua yhdeksältä.

Kunnantalolla sijaitsevalla Helmikin Kammarilla on käynyt enimmillään 13 ihmistä kerralla.

Helmikin Kammari on mahdollistanut Pertunmaan SPR:lle toiminnan laajentamisen.

SPR:n paikallinen järjestö sai oman tilansa vuoden alussa kunnantalon päätyyn testamenttilahjoituksen avulla.

Ikäihmisten ja lapsiperheiden lisäksi ovat järjestön tuen piirissä nyt myös koululaiset, joita auttaa keskiviikkoisin kokoontuva LäksyHelppi.

LäksyHelpin ohjaajat Helena Jokinen, Paula Numminen ja Saana Poskiparta-Jokela auttavat, jos koulutehtävät tuntuvat vaikeilta eivätkä omat vanhemmat pysty auttamaan. Läksyjen tekemisen lomassa vietetään aikaa yhdessä, pelataan pelejä, leikitään ja jutellaan.

Ohjaajat kuuntelevat huolia ja kannustavat, jos koulunkäynti tuntuu vaikealta. Lisäksi LäksyHelpissä saa pienen välipalan.

Vanhusten ystäväkerho kokoontuu maanantaisin Tukikodin kerhohuoneella, ja perhekahvila tiistaisin PNT:llä eli nuorisotalolla. Pertunmaan SPR osallistuu myös syyskuun Nälkäpäiväkeräykseen ja Ystäväiltaa vietetään lokakuussa Veljespirtillä.

Tästä on ihan mahdottomasti apua, kun pienellä sairaseläkkeellä yrittää mennä, kiitti Raimo Siebenberg viime viikolla.

Hän ja Mauri Laitinen saavat molemmat reilun tonnin sairaseläkettä kuukaudessa. Molemmat potevat selkäänsä ja Laitisella on reumaansa kalliit lääkkeet. Pientä helpotusta talouteen tuo asumistuki.

Kauppojen elintarvikkeiden ohella Pertunmaan SPR jakaa Helmikin Kammarilla EU:n ruokakasseja.

Kassien sisältöä on arvosteltu liian jauhopainotteisiksi, mutta Siebenbergiltä ja Laitiselta onnistuvat niin leivonta kuin ruuanlaittokin.

– Eihän sieltä puutu kuin setelinippu, sanoo Siebenberg.

Pienet tulot ovat kasvattaneet heidän hintatietoisuuttaan. Esimerkiksi grillimakkaran hinnat lähiseudulla ovat tarkassa syynissä, ja viime perjantaina porukassa puhutti viljasadon vaikutus leivän hintaan.

– Jos ulkomaisella viljalla joudutaan leipomaan, leivän hinta voi laskea. Maailmanmarkkinahinta on aina halvempi kuin kotimaan, arveli yksi seurueesta.

Kammarille voi mennä istuskelemaan vaikka ei tarvetta ruualle olisikaan. Syrjäytymistä halutaan estää tarjoamalla juttuseuraa.

Lisäksi saatavilla on kahvia ja pientä suuhunpantavaa joka aamu keskiviikosta perjantaihin.

– Tänne voi tulla kuka vain, eikä täällä kysellä mitään, ei edes nimiä, toivottavat Vuokko Uotinen ja Saana Poskiparta-Jokela SPR:n yhdistyksestä.

Edullista lounasta on eläkeikäisille pertunmaalaisille sekä kesäasukkaille tarjolla myös Kuortin ABC:llä.

LinkkiTiimin Kotiovelle-palvelun esittämään kutsuun on tarttunut viikottain keskimäärin 40 henkilöä, enimmillään 58 ruokailijaa.

Yhteislounas noutopöydästä maksaa 5,90 normaalin 9,90 euron sijaan. Kassalle tulee esittää lipuke, jonka saa Kotiovelle-hankkeen työntekijöiltä paikan päällä.

Ennen lipukkeiden jakelua ja ruokailuun ryhtymistä kokoonnutaan ABC:n ruokasalin päätyyn.

– Ideana on yhteisöllinen syöminen, se että syödään porukalla. Samalla rupatellaan, tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja voi saada apua ongelmiin puhelimien, tablettien tai pc-koneiden kanssa, kertoo Mervi Lehtimäki Linkkitiimin Kotiovelle-palvelusta.

Hän toivoo, että yhteislounaille tultaisiin kimppakyydeillä.

– Kimppakyydit ovat se tapa, jolla tulevaisuudessa liikutaan, koska julkinen liikenne on jo nyt niin huonossa jamassa. Eli käykää pyytämässä naapuri mukaan autoon!