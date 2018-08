Mäntyharjun työmailla on hiljaista – rakentamisen aikataulut avoimia

Mäntyharjun taajamassa on kaksi työmaata seisahtunut valitusten takia.

Tenniskentän siirto Kolkkalantien ja Kyttäläntien kulmaukseen on pysähtynyt johtuen oikaisuvaatimuksesta, joka jätettiin urakan hankintaan liittyen. Oikaisuvaatimusta käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa.

Isompi työmaa odottaa tekijöitään Koivutiellä, minne on tarkoitus rakentaa uusi paloasema. Päätöksestä paloaseman urakoitsijan valinnasta on jätetty oikaisuvaatimus, samoin siitä on valitettu markkinaoikeuteen.

Valituksen mukaan kunnan tulisi perua kesäkuussa tekemänsä päätös KVR-urakoitsijan valinnasta. Valittajan asiamiehen mukaan hankintamenettelyssä on tehty sekä menettely- että muotovirheitä. Kunnanhallitus totesi oikaisuvaatimuksen aiheettomaksi viime maanantain kokouksessaan. Hallituksen jäsenistä Jani Paasonen (sit.) esitti hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksymistä, mutta häntä ei kannatettu.

Tekninen johtaja Tapio Montonen on jäänyt sairauslomalle, eikä siten pystynyt antamaan lisätietoja.

Kunnan vastinetta markkinaoikeuteen käsitellään seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ei halunnut kommentoida asiaa ennen tätä käsittelyä.