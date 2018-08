Mäntyharjultakin löytyy omia bloggaajia – lue tästä kolmen haastattelu

Netin erilaisia blogeja ja vlogeja kulutetaan vuosi vuodelta enemmän. Suomessa suosituimmat kirjoittajat ja videontekijät keräävät viikoittain parhaimmillaan satoja tuhansia lukijoita ja katsojia. Alan osaamista löytyy myös Mäntyharjulta – haastattelimmekin kolmea alan harrastajaa, jotka joko asuvat tai ovat kotoisin Mäntyharjulta.

Venla Louhivuori, 22-vuotias perheenäiti

Mäntyharjulainen Venla Louhivuori aloitti videoiden tekemiseen Youtubeen vuosi sitten. Louhivuoren videot käsittelevät arkisia asioita vauvaperheen arjesta sisustukseen ja harrastuksiin.

– Teen videoita sellaisista asioista, jotka ovat lähellä omaa elämää. Olen kotitäiti ja lapseni ovat pieniä, joten ne ovat kantava teema myös omissa videoissani, Louhivuori kertoo.

– Kotiäitinä olo on ihanaa ja sitä kautta keksin myös tämän someharrastuksenkin. Minulla on ollut hyvin aikaa ottaa kuvia ja editoida videoita. Mieheni rohkaisi minua kuvaamaan videoita Youtubeen. Itse en olisi niitä sinne varmaan koskaan uskaltanutkaan lisätä.

Louhivuoren mukaan Youtubeen kuvatut videot ovat hänen someharrastuksensa sivujuonne. Kanavista aktiivisin hän on kuvapalvelu Instagramissa, jonne hän oli lisäillyt päivityksiään lapsiperhe-elämästä jo pidemmän aikaa.

– Seuraan itsekin aika paljon äiti-ihmisten insta-blogeja. Alun perin päivin Instaa muuten vain, mutta sitten huomasin, että seuraajia alkoi tulla pikku hiljaa enemmän. Silloin tajusin, että joitakuita oikeasti kiinnostaa katsella meidän perheen kuvia ja sitä mitä meille kuuluu, Louhivuori muistelee.

Youtubeen Louhivuori on tehnyt videoita muutaman videon kuukausitahdilla. Instagramin päivittäminen käy luonnollisesti helpommin ja sinne niitä sujahteleekin useampia viikossa. Hiljattain Louhivuori aloitti ensimmäisen tuoteyhteistyönsä lastenvaateyritys Breden Kidsin kanssa. Sopimukseen kuuluu, että Bredenin tuotteet näkyvät Louhivuoren Instagram-päivityksissä viikoittain. Vastapalveluksena niistä hän saa yritykseltä lastensa käyttöön vaatteita.

– Omasta mielestäni on todella mielenkiintoista seurata toisten äitien päiviä somen kautta. Sieltä on mukava etsiä samanlaisuuksia ja toisaalta myös eroavaisuuksia. Mutta en tietenkään katsele somesta ainoastaan lapsiaiheisia, vaan aiheita laidasta laitaan.

Mitä Louhivuori on sitten mieltä siitä, kuinka aidon kuvan lapsiperhearjesta sosiaalisen median päivitykset ulkopuolisille antavat? Osa suosituimmista somettajista lisää tileilleen päivityksiä lähinnä päiviensä huippuhetkistä.

– Koen asian ennemminkin niin, että ihmiset haluavat somesta itselleen inspiraatiota elämäänsä. Ja kukaan ei inspiroidu katsomalla toisten päivityksiä siitä, että heillä menee huonosti. Koetan itsekin innostaa ihmisiä asioihin, enkä niinkään lisätä negatiivisuutta, jota suomalaisissa on muutenkin.

Positiiviset päivitykset eivät Louhivuoren mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, ettei välissä voisi olla myös elämän varjopuolia käsitteleviä päivityksiä.

– Tykkään lukea somesta myös elämän varjopuolista kertovia kirjoituksia. Niistä saa hyvää vertaistukea, jos on itse samassa elämäntilanteessa.

Louhivuori jatkaa someharrastustaan tulevaisuudessakin, mutta varsinaista ammattia hän ei siitä itselleen tavoittele.

– Toisaalta olisihan se houkuttelevaa, mutta olisiko se lopulta sitten niin kivaa? Sitten siitä saattaisi tulla väkinäistä, kun nyt sitä saa tehdä vapaasti kuten haluaa.

Instagram: @venlalouh

Youtube: VENLA

Marja Liljeström, 52-vuotias psykologian opettaja



Marja Liljeström on tunnettu Mäntyharjussa erityisesti leipätyöstään psykologian opettajana. Viime vuonna Liljeströmin työrintamalla oli hiljaisempaa, joten hän päätti kokeilla blogin kirjoittamista.

– Opetustunteja oli hyvin vähän ja kehittelin itselleni tekemistä. Etsin netistä yli 50-vuotiaiden naisten blogeja ja löysin lopulta vain yhden ainoan. Sitten päätin, että alan kirjoittamaan sellaista itse, Liljeström muistelee.

Nykyisin Liljeström päivittää Marja 50+ eloa ja oloa -blogiaan säännöllisesti kuusi kertaa viikossa. Aiheet käsittelevät 50-vuotiaan naisen elämää laidasta laitaan. Joka viikon perjantaina Liljeström esittelee lukijoilleen vaatetustaan ja kertoo sen päivän kuulumisia.

Pääpaino kirjoituksissa on ollut kuitenkin ihmismielen koukeroissa, eikä Liljeström ole karttanut vaikeidenkaan aiheiden käsittelyä.

– Olen kirjoittanut avoimesti häpeästä, henkisistä ongelmista, paniikkihäiriöistä ja masennuksesta. Käsittelen aiheita yleensä yleisellä tasolla, mutta kerron usein myös omista kokemuksista.

– Nykyisin blogit ovat täynnä tekstiä ruumiillisesta hyvinvoinnista, ravintoasioista ja fitnessistä. Moni minulle palautetta antanut on kiitellyt, että myös henkisestä hyvinvoinnista kirjoitetaan.

Liljeströmin kirjoitukset ovatkin löytäneet oman vakituisen lukijakuntansa. Suosio on kasvanut pikku hiljaa ja nykyisin Marja 50+-blogissa käydään Liljeströmin mukaan noin 1500 kertaa viikossa.

Lukijat ovat tuoneet blogiin mukanaan myös mainostajia, eli niin sanottuja yhteistyökumppaneita. Liljeströmin blogissa niitä ovat terveyslehti Hyvä Terveys ja luontokosmetiikkaa myyvä Jolie. Liljeström painottaa, ettei hän kelpuuta sivuille mitä tahansa mainostajia.

– Tietäisin kyllä miten blogilla voisi tehdä rahaa, mutta en halua mennä siihen markkinointiin mukaan. Ekologiset arvot ovat minulle tärkeitä. Olen ollut viimeiset 35-vuotta kasvissyöjä. Blogissa näkyvät mainokset pitää olla sellaisia, mitkä ovat omien arvojeni mukaisia.

Liljeström kertoo, että hän on saanut mäntyharjulaisilta pääosin positiivista palautetta kirjoituksistaan.

– Ihmiset ovat tulleet juttelemaan esimerkiksi kuntosalilla ja kaupassa, mikä on mukavaa.

– Jossain vaiheessa tuntui kiertävän juoru, että tienaisin blogilla paljon rahaa. Eräskin henkilö tuli ryntäsi eteeni ja sanoi, että minä saisin rahaa joka kerta siitä, kun hän avaa blogin. Osa ihmisistä ehkä kuvittelee, että minä teen tällä rahaa. Kyllä minä jonkin verran sillä tienaan, mutta ei sillä elä. Nautin kirjoittamisesta ja se on blogin motiivi ja moottori. Ei menestyminen tai rikastuminen.

Marja 50+ eloa ja oloa: vimma50.blogspot.com

Instagram: @marjaliljestrom

Aaro Huttunen, 25-vuotias fysioterapeutti



Mäntyharjulla elämänsä ensimmäiset 18-vuotta asunut Aaro Huttunen on noussut kuluvan vuoden aikana kymmenien tuhansien suomalaisten tietoisuuteen. Huttusen videopalvelu Youtubeen tekemät videot ravitsemuksesta ja treenaamisesta sekä erilaisista syöntihaasteista ovat keränneet yhteensä yli 700 000 näyttökertaa.

– Olen rehellisesti sanoen yllättynyt suosiosta. Joidenkin videoiden suosio on tullut ihan puskista. Olen yllättynyt myös siitä kuinka hyvin ihmiset tunnistavat minut kadulla. Esimerkiksi Kotkan Meripäivillä minut pysäytti viisi ihmistä, Huttunen naurahtaa.

Huttusen someharrastus alkoi noin neljä vuotta sitten hänen muutettua työn perässä Mäntyharjusta Jyväskylään. Hän oli vastikään valmistunut urheiluhierojaksi.

– Siinä oli puolen vuoden työttömyysjakso ja piti keksiä tekemistä. Blogihomma oli pyörinyt mielessä ja päätin ryhtyä kirjoittamaan treenaamisesta ja muusta hyvinvointiin liittyvästä. Ensimmäisen videoni kuvasin vasta viime vuonna noin vuosi sitten.

Huttusen treeniaiheisten videoiden siemenet kylvettiin jo Mäntyharjussa. Hän kertoo kärsineensä vuosikaudet peliriippuvuudesta, joka alkoi 13-vuoden iässä. Peleistä hän pääsi eroon lopulta kuntosaliharrastuksen avulla. Tilalle tuli siis uusi, terveellisempi riippuvuus, Huttunen sanoo.

– Liikunta oli minulle tie ulos pelimaailmasta. Mäntyharjulla kävin kuntosalilla ja harrastin myös vapaaottelua. Viimeiseen kolmeen vuoteen en ole pelannut yhtään mitään, enkä varmasti tule pelaamaankaan, Huttunen kertoo.

Leipätyönään Huttunen tekee tällä hetkellä fysioterapeutin sijaisuutta Kotkassa. Sen jälkeen suunnitelmat ovat vielä avoimet, mutta tulevaisuuden tavoitteena on siirtyä pikku hiljaa täysipäiväiseksi yrittäjäksi.

Sosiaalisella medialla on suunnitelmissa oma osansa. Huttunen tarjoaa ihmisille jo nyt verkkosivujensa kautta ihmisille erilaisia hyvinvointipalveluja kuten harjoitusohjelmia, ravinto-ohjelmia ja hierontapalveluja.

– Tavoitteena on kasvattaa omaa seuraajakuntaa ja edetä tilanteeseen, jossa voisi ryhtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Pyrin toteuttamaan kaikki asiat mahdollisimman ammattimaisesti.

Huttusen suosio on huomattu myös terveysasioiden ympärillä toimivien yritysten puolella. Blogissaan hän on ehtinyt tehdä erilaista kaupallista yhteistyötä jo yli 50 kertaa eri yritysten kanssa. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että Huttunen esittelee, testaa tai arvostelee yritysten tuotteita.

– Yllättävän paljon yhteistyötarjouksia tulee. Olen tehnyt yhteistöitä hyvin pitkälti tuotteita vastaanottamalla, koska sellainen yhteistyö on yleensä yrityksille kaikista helpoin toteuttaa..

Mutta mikä ihmeessä Huttusen olemuksessa ja tekemisessä sitten ihmisiä kiinnostaa? Netti on kuitenkin täynnä mitä erilaisimpia treenausta ja ravintoasioita käsitteleviä blogeja.

– Saamassani palautteessa nousevat esille erityisesti aitous, rohkeus, rehellisyys ja positiivisuus. Näytän miespuoliseksi videoillani yllättävän paljon tunteita, joka vetoaa yleisöön – se ei välttämättä ole miesväestön keskuudessa kovinkaan yleistä, Huttunen pohtii

Instagram: @aarohuttunen

Youtube: Aaro

Facebook: www.facebook.com/Aaroblogi/