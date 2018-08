Uusi kasvo Askeleelle: Nuoriso-ohjaaja kokkaa ja rokkaa

Mäntyharjun nuorisopalveluissa on syksyn tullen jaettu tehtäviä uudelleen.

Uutena kasvona on aloittanut Kalle Hölttä, joka tähtää nuoriso-ohjaajan tutkintoon oppisopimuskoulutuksella ja aloitti työnsä Mäntyharjulla maanantaina.

Joutsalainen Hölttä on ensimmäiseltä ammatiltaan kokki ja työskennellyt ravintoloissa ja leipomossa.

Työ nuorten parissa on kiinnostanut häntä toisena vaihtoehtona lukiolaisesta asti, jolloin hän oli perustamassa sekä nuorisokahvilaa että bändikämppä-toimintaa Joutsaan.

Bändikämppä oli kunnan ilmaiseksi tarjoama harjoitustila nuorille.

– Se toimi hienosti ja sellaista voisi miettiä täälläkin. Isommissa kunnissahan kaikki tilat ovat maksullisia, eikä nuorilla ole mahdollisuutta maksaa vuokria, tietää Hölttä.

Kalle Höltän omalla vapaa-ajalla musiikki on etusijalla ja hän soittaa useissa bändeissä. Kokkaaminen on jäänyt toiseksi harrastukseksi.

– Molempia taitoja pystyn varmaan soveltamaan tässä työssä, hän uskoo.

Hölttä on tavattavissa pääosin Askeleen nuorisotilassa, jota pitää ”kotipesänään”.

– Tässä on valmiiksi kaikenlaisia mahdollisuuksia touhuta ja varmaan uusiakin juttuja keksitään. Innolla odotan, että saadaan syksy käyntiin.

Hölttä lähtee tutustumaan paikallisiin nuoriin ensimmäisen kerran tänään, kun hän astuu samaan bussiin seitsemäsluokkalaisten kanssa. Retken määränpää on Repoveden kansallispuisto.

Etsiväksi nuorisotyöntekijäksi Mäntyharjulla on siirtynyt Jonna Juhola ja yksilövalmentajaksi Vesa Karhula. Nuorisotyöntekijä Katri Karhula työskentelee edelleen pääosin yhtenäiskoululla.