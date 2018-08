Mäntyharjun tulevaisuutta pohditaan nyt nimekkäällä porukalla – vaikuttajafoorumi kokoontuu syyskuun aluksi

Mäntyharjun kunnan tulevaisuutta ja elinvoimaa pohditaan joukolla lauantaina syyskuun 1. päivä kulttuurisalissa järjestettävässä vaikuttajafoorumissa.

Mäntyharjun kansalaisopiston 50-vuotisjuhlien kunniaksi järjestettävässä tilaisuudessa on mukana yhdeksän kulttuuri-, taide-, tiede-, talous- ja politiikkavaikuttajaa, joilla on kaikilla sidoksena Mäntyharjuun.

Mukana keskustelussa ovat koreografi Hanna Brotherus, toiminnanjohtaja, konsuli Tuomas Hoikkala, oikeusministeri Antti Häkkänen, rockvalokuvaaja ja -video-ohjaaja Ville Juurikkala, musiikkineuvos Klaus Järvinen, edunvalvontayksikön päällikkö Helena Lamponen, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, elokuvaohjaaja Roosa Toivonen ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä.

Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Jukka Ollikainen. Keskustelua johtavat Mäntyharjun kansalaisopiston rehtori Heli Tirri ja Mäntyharjun seudun elinkeinojen kehitys Oy:n toimitusjohtaja Eveliina Mäenpää.

Kaikille avoimen tilaisuuden ydinkysymyksiä on muun muassa se, millainen on houkutteleva ja elinvoimainen Mäntyharju ja maaseutukunta? Tilaisuudessa pureudutaan myös siihen miten muuttuva maailma voi koitua kunnan hyväksi ja mikä merkitys vapaalla sivistystyöllä on kunnan toiminnassa.

Vaikuttajafoorumia voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä tai tallenteena osoitteessa opisto.mantyharju.fi. Tilaisuus alkaa kello 13.

Lisätty: 22.8. klo 10.36: Tapahtuman kellonaika.