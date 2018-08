Pertunmaan kappeliseurakunnalle uusi koti kevääksi

Pertunmaan seurakuntakoti on noussut hyvää vauhtia kirkon viereen. Ensi keväänä, mahdollisesti jo maaliskuun lopussa seurakuntalaiset saavat käyttöönsä uuden seurakuntakodin, jota sen suunnitellut Arkviiri Oy:n arkkitehti Riitta Vesala kuvaa tyyliltään moderniksi ja selkeäksi.

Rakennukseen tulee yksi iso sali, johon on yhdistettävissä aula ja johon mahtuu enimmillään 90 henkilöä. Sali on muunneltavissa monenlaiseen käyttöön.

Entiseen verrattuna uutta on katettu ulkotila. Tälle terassille avautuu ovi salista ja terassilta ohjataan kulkua kirkon sivuovelle.

Lisäksi yksitasoiseen rakennukseen tulee kaksi työhuonetta, naulakkotila, varastoja, vessa ja keittiö. Keittiö ei ole tasoltaan varsinainen valmistuskeittiö, mutta ylittää varustelultaan kuitenkin tavallisen kotikeittiön. Rakennuksen tekninen tila palvelee myös kirkkoa.

Puurakennuksen siniharmaa värimaailma on haettu kirkon väreistä.

Seurakunnan työntekijät väistyivät vanhalta, erilaisten sisäilmaongelmien pilaamalta seurakuntakodilta talvella 2016. Vanha seurakuntakoti purettiin kuluvan vuoden keväällä.