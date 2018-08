Pertunmaa sai kappalaisen – Satu Ruhanen on pyöräilevä ekopappi

Mäntyharjun seurakunnan toisena kappalaisena on aloittanut työnsä teologian maisteri Satu Ruhanen.

Hän työskentelee Pertunmaan kappeliseurakunnassa, missä tutustuminen seurakuntalaisiin alkoi viime viikon keskiviikkona.

Ruhanen on kotoisin Mäntyharjulta, mutta Pertunmaa ja sen asukkaat ovat hänelle vieraampia. Tähän hän toivoo pikaista muutosta.

– Toivon, että minua uskallettaisiin lähestyä. Olen juureva ja tavallinen tyyppi.

Mutkatonta lähestymistä ja tutustumista edesauttaa se, että Ruhanen liikkuu Pertunmaalla pääsääntöisesti kävellen tai pyörällä.

Hän luonnehtii itseään ”ekopapiksi”, jolle ympäristöasiat ovat tärkeitä ja joka tekee ekologisia valintoja arjessaan.

– Hellekesä osoitti, että luonnonkatastrofi on oikeasti totta. Jokainen voi tehdä pieniä asioita ympäristön hyväksi, huomauttaa Ruhanen.

Satu Ruhasen mielestä kirkon pitää osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi juuri ympäristöuhkiin liittyen.

Kiire olisi puhua myös yksinäisten vanhusten ja moniongelmaisten nuorten puolesta. Rinnalla kulkijoita tarvitaan monenlaisiin kriiseihin.

Ruhasen mielestä nämä tehtävät ovat vaarassa jäädä varjoon julkisessa keskustelussa, joka viime aikoina on vellonut sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa.

– Ihmisarvo ja tasa-arvo ovat tärkeitä asioita, enkä tuomitse ketään kirkkoon tulijaa. Mutta kirkon edustajana toivoisin, että kirkon sanoma ja evankeliumi olisivat näkyvä tuote. Keskeistä sanomaa ei saa vesittää, vaan siitä tulisi tehdä kirkolle erottuva brändi.

Ruhanen sanoo teologiansa avioliittoon vihkimiskysymyksessä noudattavan piispainkokouksen nykyistä linjaa.

Satu Ruhanen esittäytyy mielellään myös Mäntyharjun seurakunnan kasvatiksi. Lapsuuteen ja nuoruuteen kuuluivat seurakunnan päiväkerhot, tyttökerhot ja mummilassa pidetyt kinkerit.

– Minulla on hyvät, luterilaiset juuret. Se oli yksi syy töiden hakemiseen täältä.

Uravalintaan lukiovuosina vaikutti kaksi henkilöä: Mäntyharjun lukion silloinen rehtori ja opintojen ohjaaja Taisto Kitti, sekä diakonissa Lea Honkanen.

Kitin tunnilla oli tehtävänä laatia hakemus jatko-opintoihin, jolloin Ruhanen valitsi teologisen tiedekunnan. Lea Honkanen puolestaan teki vaikutuksen kertomalla koulussa työstään.

Ruhanen opiskeli ensin terveydenhoitajaksi, sitten diakonissaksi ja työskenteli näissä tehtävissä sekä sairaanhoitajana vuosien ajan. Haave papin työstä ei jättänyt rauhaan.

– Puolisoni Matti on tukenut minua eniten papin tiellä.

Lopulta hän hakeutui Joensuun yliopiston teologiseen tiedekuntaan ja opiskeli tarvittavan tutkinnon työn ohessa. Papiksi hänet vihittiin vuonna 2014.

Pappisvihkimyksen jälkeen Satu Ruhanen on työskennellyt pastorina Outokummun seurakunnassa, missä kertoo viihtyneensä hyvin.

Hän on ohjannut paljon vapaaehtoisten työtä, millä on iso rooli myös Pertunmaan kappeliseurakunnassa.

– Se työ on kullanarvoista. Kokemukseni mukaan vapaaehtoisia saadaan mukaan, kun osataan pyytää ja määritellä tehtävät täsmällisesti.

Esimerkiksi Outokummussa nuoriakin miehiä on saatu mukaan toimintaan yhteistyöllä metsästysseurojen kanssa.

– Järjestimme metsämessun, johon miehet rakensivat muun muassa alttarin. Eivät miehet välttämättä halua tulla puhumaan kirkkoon, mutta heille löytyy muuta tekemistä tapahtumista.

Viime aikaisiin henkilöstövaihdoksiin viitaten Ruhanen sanoo odottavansa seurakuntaelämältä harmoniaa ja tasapainoa.

Vaikka muu perhe, puoliso ja lapsi, asuukin Joensuussa, hän sanoo olevansa Pertunmaalla rauhallisin mielin.

– Minulla on tunne, että olen tullut tänne Jumalan johdattamana. Minut on kuljetettu tänne.

Suunnitelmissa on, että perhe muuttaa vuoden päästä lähemmäksi työpaikkaa, riippuen puolison työtilanteesta.

Ruhanen asuu työviikot toistaiseksi sukulaistensa luona Mäntyharjussa. Hän etsii työasuntoa, mieluiten valmiiksi kalustettua, Pertunmaalta.

– Voisin hyvin viihtyä mummon mökissäkin, jos jollakin olisi sellainen, jota haluaisi pitää asutun näköisenä.