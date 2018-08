Perjantaina lava on laulajien – vielä ehtii mukaan!

Mäntyharjun huomiseen karaoke-kilpailuun torille oli keskiviikkoiltaan mennessä ilmoittautunut mukaan 11 karaoke-laulajaa.

Kilpailun järjestäjä Musiikki ja Ruoka ry (MuRu) toivoo, että karsintaan saataisiin 15 vähintään laulajaa, joten ilmoittautumisaikaa on jatkettu. Toivottavaa on, että laulajia ilmoittautuisi torstai-iltaan mennessä, mutta mattimyöhäisiä varten on ehdoton takaraja asetettu perjantain iltapäivään, kello 15:een

Vaikka järjestäjät ovat ilmoittaneet etsivänsä kunnan tuikkivinta karaoke-tähteä, ei harrastajien kannata laittaa rimaa turhan korkealle.

– Ei tämä ole mikään virallinen laulukilpailu vaan hauska tapahtuma. Rohkeasti mukaan vaan! kannustaa Riitta Pilssari MuRu:sta.

Tuikkivan karaoke-tähden valinta on osa kunnan kulttuuripalveluiden järjestämää Elokarnevaalia, jossa on tarjolla runsaasti muutakin viihdettä.

Vierailevina tähtinä musisoivat Maitolaiturin tytöt, jotka tarjoavat mukaansatempaavan tukun 50-60-luvun kotimaisia iskusäveliä. Mukana menossa on myös Evestiina, joka debytoi viime keväänä Jalat ei yllä pohjaan kappaleellaan. Tapahtumassa esiintyy myös Virkistyksen tanssiryhmä.

Torilla on myytävänä paikallisia tuotteita ja herkkuja ja myös Nilkko Brewing-panimo jalkautuu torille.

Juontajana toimii Olli Marjalaakso.

Laulukilpailuun osallistujille ei ole ikärajaa, mutta jonkinlaista sidettä Mäntyharjuun vaaditaan. Laulajan pitää olla myös harrastaja, eli ammattilaiset eivät pääse mukaan.

Karaoke-kappalelistaa voi selata osoitteessa www.laula.se/10307. Laulajien tulee laulaa eri kappale karsinnassa ja finaalissa.

Kello 15.30 alkavalta karsintakierrokselta yleisö valitsee finaaliin viisi laulajaa. Finaalin voittajan valitsee paikallisraati, jossa ovat musiikinopettaja Ilkka Matikka, Mäsekin Eveliina Mäenpää, Mäntyharjun kesäteatterin ohjaaja Pertti Lahti ja MuRun Isto Paakkari. Raadilla on oikeus valita finaaliin myös oma suosikkinsa.

Voittajalle Mäntyharjun kulttuuripalvelut antaa palkinnoksi 200 euron stipendin musiikkiharrastuksensa kehittämiseen.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut musiikki.ruoka@gmail.com, tai puhelimitse 0400 245 526.