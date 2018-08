Repovesi nousi perheiden suosioon

Repoveden kansallispuistoon suunnataan yhä useammin oman perheen kanssa, kertoo Metsähallituksen tuore kävijätutkimus.

Tutkimuksen mukaan puisto on säilyttänyt suosionsa paikallisten asukkaiden virkistyskohteena, mutta kesäaikaan Repovesi on suosittu retkikohde myös pääkaupunkiseudulla asuville. Repoveden julkinen liikenne sai kävijätutkimuksessa myönteistä palautetta, ja sille toivottiin jatkoa.

Vuonna 2017 käyntikertoja oli 172 000 ja Repovesi oli Suomen kuudenneksi suosituin kansallispuisto.

Yli puolet kävijätutkimukseen vastanneista saapui Repoveden kansallispuistoon oman perheen kanssa.

Kävijöistä 60 prosenttia oli päiväkävijöitä. Puistossa yöpyvien suhteellinen osuus on lisääntynyt ja nyt yöpyjiä oli 40 prosenttia vastanneista.

Repoveden kansallispuistoon saavutaan kolmen sisääntulon lisäksi vesitse. Sisääntuloista varsinkin Tervajärvi on nostanut suosiotaan. Lapinsalmen suhteellinen osuus käynneistä on vähentynyt, mutta sen kokonaiskäyntimäärä on edelleen noussut.

Vaikka kansallispuiston käyntimäärät ovat kasvaneet nopeasti, niin puiston kävijätyytyväisyys on edelleen korkea, 4,26 (asteikolla 1-5). Maaston kuluneisuus ja liiallinen kävijämäärä saivat kuitenkin alemmat arviot kuin vuoden 2013-2014 tutkimuksessa.

Repoveden kävijätutkimus (2017-2018) sekä Repoveden-Verlan seudun kävijätutkimus tehtiin osana Manner-Suomen maaseuturahaston rahoittamaa ”Yhdessä enemmän kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan” -hanketta.