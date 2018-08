Tältä näyttää Mäntyharjun makasiinivanhuksen sisätiloissa – rakennus otetaan käyttöön ensi kesänä

Mäntyharjun rautatieaseman vieressä seisova makasiinirakennus on saanut tänä kesänä viimeinkin pintaansa uutta väriä. Remonttia on odotettu pitkään, sillä rakennus on seisonut paraatipaikalla Savon radan varressa pahoin ränsistyneenä jo vuosikausia.

Ulkopintaremontissa uusiksi menevät pahoin ränsistyneen rakennuksen ulkopinnat, ikkunat ja ovet. Se on jatkoa viime kesän kattoremontille, jossa uuteen uskoon laitettiin rakennuksen vesikatto.

– Kaikki pinnat on nyt raaputeltu ja lahot puutavarat on vaihdettu uusiin. Talon kunto oli alun perin aika surkea. Lisäksi se oli sisäpuolelta täynnä romua, joten remonttia edelsi tyhjennysoperaatio, kertoo Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikkö Jouni Huusari.

Työ alkoi kesäkuussa ja makasiinin pitäisi olla luovutuskunnossa tämän viikon loppuun mennessä. Tämän kesän remontin hinnaksi tulee noin 100 000 euroa.

– Ovet ja ikkunat on joko kunnostettu tai niiden paikalle on rakennettu uudet vanhojen muottien pohjalta. Viimeiseksi tulee vielä sadevesijärjestelmä, eli uudet sinkityt rännit ja syöksyt. Ne tehdään saman mallin mukaan kuin vieressä olevassa asemarakennuksessa, Huusari sanoo.

Lisäksi makasiinin radanpuoleiselta alareunasta on poistettu puolen metrin levyinen kaistale asfalttia alapohjan tuulettamiseksi.

(Huom! Jutun lopusta voit kuunnella Jouni Huusarin haastattelun.)

Selkeimmin ihmisten silmään uusitussa makasiinissa pistää kuitenkin uusi punainen väri. Makasiinin entisöinnistä vastaava rakennusarkkitehti ja -konservaattori Maria Luostarinen kuitenkin kertoo, että punainen väri on itse asiassa rakennuksen alkuperäinen sävy.

– Punainen väri saattaa tuntua rajulta kirkkaankeltaisen jälkeen, mutta se on todella ollut alun perin punamullattu. Saumavuoraukset on tehty keittomaalilla ja räystään aluset ovat olleet öljymaalilla, Luostarinen kertaa.

Oviaukkoja entisöidyssä makasiinissa koristavat ovet kolmelta eri aikakaudelta. Alkuperäisen mallin mukaisia ovia rakennuksesta löytyy nyt kaksi kappaletta, osa on 1930-1940 -luvuilta ja yksi pystypaneloitu ovimalli on peräisin 1950-luvulta.

– Näin säästettiin eri aikakausia, uutta ja vanhaa. Osa ovista oli niin huonossa kunnossa, että ne piti tehdä uudestaan, mutta osa pystyttiin entisöimään, Luostarinen kertoo.

Kunnalla on suunnitelmia uudistetun makasiinirakennuksen käytölle jo ensi kesäksi, kertoo kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

– Tavoitteena on, että rakennuksessa on ensi kesänä toimintaa. Kulttuuripuoli on esittänyt, että siinä voisi olla pop up-taidenäyttelyitä. Lisäksi siinä voisi olla matkailuun liittyvää toimintaa, Ollikainen visioi.

Maria Luostarisen mukaan ensi kesäksi suunniteltu käyttö ei vaadi sisätiloihin suurta remonttia.

– Lattia ja seinät siellä on hyvässä kunnossa, eli se sopii hyvin esimerkiksi taidenäyttelyiden pitämiseen ja miksei vaikka kanoottien vuokraukseen, Luostarinen sanoo.

Ollikaisen mukaan kunnan intressissä on, että rakennukseen saadaan tavalla tai toisella toimintaa. Tämän vuoksi kylmänä olleen varastotilan vuokrakin tullee olemaan kohtuullinen.

– Ei me sitä varastoksi olla remontoimassa, eli toimintaa sinne haetaan. Minkälaista toiminta tulee olemaan, niin siihen suhtaudumme avoimin mielin ja ehdotuksia siitä otetaan vastaan.

Kuuntele Mäntyharjun kunnan kiinteistöpäällikkö Jouni Huusarin haastattelu: