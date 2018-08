Elokarnevaalien karaokekisan voittaja valitsi kappaleensa oikein – kilpaileminen vielä kaukana ammattimaisuudesta

Viime perjantaina järjestettyjen Elokarnevaalien karaokekilpailun voiton ja 200 euron musiikkiharrastuslahjakortin saavutti lopulta Marika Aho. Toiseksi tuli Jouko Saarinen ja kolmanneksi Eija Miettinen.

Tuomariston edustaja Ilkka Matikka kertoi palkintoja julistaessaan, että hidastuksia olisi kaivattu, sillä taso oli kova erityisesti finaalissa. Raati oli kuitenkin yksimielinen ja päätös saatiin aikaan nopeasti.

Lahtelaisuudestaan huolimatta Marika Aho omaa vahvat siteet Mäntyharjulle.

– Vihantasalmen kupeessa on tullut vietettyä monet, monet kesät mökkeillen. Huomasin netissä ilmoituksen kilpailusta ja halusin heti osallistua. Houkuttelin perhettä ja ystäviänikin mukaan yleisöön.

Kappaleita Aho ei joutunut kauaa miettimään, sillä syksyllä odottavasta toisesta finaalista oli apua. Avauskierroksella hän esitti Laila Kinnusen Soittajapoika-kappaleen, jota hän kuvaili ennakkoon ”aika hitsin nopeaksi”.

– Osallistun lokakuussa Laila ja Olavi –laulukilpailun finaaliin Vääksyssä. Ei minulla bändiä ja keikkoja kuitenkaan ole, vaan harrastan laulamista ja käyn joskus kilpailuissa, nauraa Aho.

– Tänään finaalissa vetämäni Vie Meidät Rakkauteen –kappale oli itselleni melko uusi, mutta ihastuin siihen heti.

Tango d’amour –kappaleen levytti suomeksi Lea Laven vuonna 1977. Aho kertoo tangojen olevan hänelle erityisen rakkaita.

– Päätin, että jos finaaliin pääsen, niin vedän jotain mitä on ihana laulaa ja missä on suomalaista menoa. Lea Lavenilla on niin ihana ääni, niin yritetään edes jotain sinnepäin, iloinen voittaja nauraa.

Ja sinnepäinhän se meni varsin tarkasti. Monet Ahon onnittelijoista kiittelivät erityisesti kappalevalintoja, joiden todettiin olleen juuri sopivia tapahtumaan.

Vaikka Aho on laulanut karaokessa ja kilpailuissakin, hän kertoo kuitenkin jännittäneensä todella paljon etukäteen.

– Ei tavallisessa karaokessa jännitä, mutta tässä joutuu haastamaan itsensä. Yleisön edessä esiintyminen onkin myös itsensä voittamista. On kuitenkin aivan ihanaa laulaa niin, että joku kuuntelee.

