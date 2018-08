”Kuin olisi Pertun päivät joka viikko” – Pertunmaan lauantaitori on ollut menestys

Sateisesta sääennusteesta ja aamun sadekuurosta huolimatta väkeä alkaa virrata tasaiseen tahtiin Pertunmaan torille lauantaina kello kymmenen

Myyjät ja ohjelman järjestäjät ovat valmiina ottamaan torikävijät vastaan, kuten jokaisena lauantaina tänä kesänä.

Tällä kertaa teemana on rompetori. Erkki Ylönen on saapunut Hauholta saakka myymään vanhaa tavaraa.

– Kuulin tuttavalta, että tällainen on. Kaunis paikka ja upea tori ensikertalaiselle. Aurinko paistaa ja asiakkaat ovat iloisia Pientä kauppaakin on tehty, Ylönen kertoilee.

Tavaroita katsomaan pysähtynyt Aarne Laitinen toteaa hänkin, että harvassa kunnassa on tori näin hienolla paikalla. Vaimonsa kanssa he tulivat järvenrantatorille kerran veneelläkin.

– Tosi hieno juttu, Laitinen kommentoi kysymykseen Pertuntorin elävöittämisprojektista.

Torielämä vaikuttaa hiipuvan monessa kunnassa, mutta Pertunmaalla suunta on nyt toinen.

Myyjiä on toritoimintaa koordinoivan Mervi Lehtimäen mukaan ollut kesän aikana paljon ja Pertunmaan lisäksi monista lähikunnista sekä esimerkiksi Lahdesta. Kävijöitä tavallisena lauantaina on ollut arviolta noin 250.

Jotain on siis selvästi tehty oikein. Itsestään muutos ei ole tapahtunut, vaan torin elävöittämiseen on panostettu paljon.

Kuntapäättäjät saavat Lehtimäeltä suuren kiitoksen fasiliteettien järjestämisestä ja toriprojektiin uskomisesta. Kunta muun muassa remontoi torikahvilan ja hankki uuden telttakatoksen myyjiä varten.

Myös markkinointiin on panostettu. Torille muun muassa luotiin oma visuaalinen ilme.

– Mielenkiinnon herättäminen on tärkeää, kun aloitetaan uutta toimintaa. Teimme vähän eri tavalla kuin toria on yleensä tehty torin markkinoinnista ja kunnan matkailuasioista vastaava Sammy Virtanen sanoo.

Sosiaalista mediaakin on hyödynnetty.

– Pertuntori löytyy Facebookista ja Instagramista, Virtanen kertoo.

Toria elävöittämässä on ollut suuri joukko vapaaehtoisiakin tekijöitä.

– Yhdistyksille iso kiitos, että ovat lähteneet hienosti mukaan, Mervi Lehtimäki sanoo viitaten torin ohjelmalliseen puoleen.

Paikalliset yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt ovat järjestäneet kukin omana vastuupäivänään ohjelmaa tehden samalla itseään tunnetuksi.

Torimyynnin keskittäminen yhdelle päivälle on vaikuttanut Lehtimäen mielestä toimivalta ratkaisulta. Ohjelmallinen tori toimii parhaiten niin. Lisäksi torimyyjiä helpottanee tieto siitä, että ostajia on todennäköisesti paikalla.

Torikahvilan uusilla yrittäjillä, Tiina Tyyskällä ja Jaana Konttisella on heilläkin ollut asiakastäyteinen kesä.

– En olisi villeimmissä unelmissakaan uskonut, että tämä alkaisi näin vauhdikkaasti. Asiakkaat ovat löytäneet meidät hyvin, Tyyskä sanoo.

– Kaikkea mitä suunnittelimme emme ehtineet toteuttaa, aika meni perustoiminnan pyörittämiseen. Muutaman ohjelmaillan saimme järjestettyä.

Torielämän sosiaalinen puoli vaikuttaa Pertunmaalla tärkeältä. Lukuisat torikävijät kertovat, kuinka torille tullaan kaiken muun ohessa tapaamaan ihmisiä.

Moni sanoo olleensa miltei joka lauantai paikalla. Jotkut viihtyvät koko kolmetuntisen verran.

– Tälle on selvästi ollut tilausta, Mervi Lehtimäki arvioi.

Yksi Pertuntorin valttikorteista on maksuttomat myyntipaikat. Paitoja myymässä ollut Sakari Torniainen kiertää toreja ympäri maan ja kehuu vuolaasti Pertuntoria.

– Paikkamaksuilla rahastetaan muualla. Tämä on Pertunmaalta hieno homma. On hyvä kun on tapahtumia torilla ja kahvila on nyt hyvä. Muiden kuntien kannattaisi ottaa mallia.

Entä missä vielä voisi parantaa? Sammy Virtanen kertoo paikallisille yrittäjille vinkaten, että palautteissa on toivottu lisää lähiruoan tuottajia.

Jäljellä on kolme Pertuntorin kesälauantaita. Kauden päättää sadonkorjuutori 15. syyskuuta.