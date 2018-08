Kunta rikkoi hankintaohjettaan – kilpailutus uusiksi

Mäntyharjun tenniskentän maansiirtotyöt kilpailutetaan uudelleen oikaisuvaatimuksen vuoksi.

Teknisen johtajan viranhaltijapäätöksestä on jättänyt oikaisuvaatimuksen Maarakennus Suutarinen Oy.

Yhtiön mukaan urakan kilpailutus ei noudattanut hyvää hallintoa, koska tarjouskilpailussa pyydettiin tarjoukset vain kahdelta pertunmaalaiselta yritykseltä.

Näistä toinen, Maanrakennus Leppä Ky, jätti tarjouksen. Oikaisuvaatimuksen mukaan yhden tarjouksen perusteella on mahdotonta tehdä asianmukaista ja tasapuolista vertailua.

Maarakennus Suutarinen sanoo olleensa itse aktiivinen kuntaan päin, mutta yhtiön mukaan siltä ei kuitenkaan pyydetty tarjousta.

Lisäksi yhtiö on kiinnittänyt huomiota siihen, että työt alueella ovat alkaneet ennen viranhaltijapäätöstä urakoitsijan valinnasta.

Mäntyharjun kunta on kuullut asiassa Kuntaliiton julkisten hankintojen yksikköä, joka suositteli hankintamenettelyn keskeyttämistä päätöksenteossa tapahtuneiden virheiden vuoksi.

Teknisen lautakunnan päätettävänä on tänään urakan kilpailuttaminen uudelleen sekä kustannusten korvaaminen Maanrakennus Lepälle sen jo tekemästä työstä.

Yhtiön kanssa neuvotellaan vahingonkorvauksesta, joka saattaa olla 10-15 prosenttia hankinnan arvosta.

Lepän tarjouksen arvo oli 38 600 euroa, jolloin vahingonkorvaukseksi voisi muodostua vähintään 3 860 euroa.