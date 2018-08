Rekrytointifirma etsinee uuden Mäntyharjun markkinointipäällikön

Mäntyharju suunnittelee uutta tapaa markkinointipäällikön työnhaussa. Kunnan elinkeinoyhtiö Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys oy (Mäsek) ostaa markkinointipäällikön rekrytointipalvelun mitä todennäköisimmin ulkopuoliselta yritykseltä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys etsii markkinointipäällikköä perinteisen työnhakuilmoituksen lisäksi myös suorahaulla, eli headhunt-tyylillä. Siinä yritys ei odota sähköpostiin tipahtelevia työhakemuksia, vaan ottaa myös itse yhteyttä potentiaalisiin työntekijöihin.

– Ajattelimme, että siitä voisi saada jotain uutta lisää työnhakuun. Työnhakuyrityksellä on käytössään oma verkosto ja mukana on siis vähän headhunting-ajatusta, Mäsekin toimitusjohtaja Eveliina Mäenpää perustelee.

Mäenpään mukaan rekrytointifirmaa ei ole aikaisemmin käytetty Mäntyharjun kunnan rekrytoinneissa. Suorahaku on kuitenkin yleistynyt viime vuosina myös kunnallisella puolella.

Käytännössä suorahaku etenee siten, että Mäsek määrittelee rekrytointifirmalle millaista työntekijää he markkinointipäälliköksi etsivät. Tämän jälkeen rekrytointiyritys alkaa etsiä uutta markkinointipäällikköä omia kanaviaan pitkin.

Mäenpään mukaan paikkaan haetaan henkilöä, joka pystyy markkinointityön pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

– Hänellä tulee myös olla kokonaisvaltainen näkemys markkinoinnista ja viestinnästä. Hanke- ja kunta-alan tuntemus katsotaan myös eduksi, Mäenpää kertoo.

Suorahaun käyttö on yleistynyt myös julkisten virkojen täyttämisessä. Esimerkiksi Kangasniemen kunnanjohtajan paikalta Laitilan kaupunginjohtajaksi siirtynyt Johanna Luukkonen löydettiin Länsi-Savon mukaan työhön juuri suorahaulla.

Suorahaku voi parhaimmillaan yllättää myös uuden työntekijäehdokkaan. Näin kävi Ylen mukaan Savon Sanomien entiselle päätoimittajalle Jari Touruselle, joka siirtyi muinoin lehtipuolelta Koripalloliiton leipiin.

Suorahakumarkkinoiden kasvu on ollut viime vuosina kovaa. Esimerkiksi työnhakupalvelu Duunitorin tekemän arvion mukaan suorahakutoimeksiantoja tehtiin viime vuonna 73 miljoonan euron arvosta. Kasvua edellisvuodesta oli arvion mukaan yli 10 prosenttia.

Uutta työnhaussa on myös se, ettei uudelta markkinointipäälliköltä enää vaadita korkeakoulututkintoa.

– Nyt se on mahdollista korvata työkokemuksella, Mäenpää sanoo. Pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus nousi uuden markkinointipäällikön määrittelyissä ykköseksi.

Uuden markkinointipäällikön haku on tarkoitus olla täydessä vauhdissa jo tämän viikon loppuun mennessä. Haku on käynnissä syyskuun loppuun saakka. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusi markkinointipäällikkö voisi aloittaa aikaisintaan loka-marraskuun aikana.

Mäsek toivoo, että uusi tekijä saataisiin riviin viimeistään ennen vuodenvaihdetta.

– Työelämässä olevilla on usein kuukauden irtisanomisaika, joka vie oman aikansa. Olisi hyvä, jos uusi henkilö ehtisi mukaan tämän vuoden puolella. Silloin hän pystyisi vielä painottamaan omaa ajatustaan ensi vuoden markkinointiin. Tämä olisi hyvä, esimerkiksi budjetin kannalta, Mäenpää toteaa.

Headhunting, eli työntekijöiden suorahaku yleistyy vauhdilla erityisesti yrityspuolella. Tavassa työnhaun ajatus on käännetty päälaelleen: perinteisesti työntekijä etsii itselleen työpaikkaa hakuilmoituksen perusteeella Suorahaussa asiaan vihkiytynyt rekrytointiyritys ottaa suoraan yhteyttä potentiaalisiin työntekijöihin. Tapa on yleinen esimerkiksi it-alan osaajien etsinnässä.

