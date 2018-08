Ritsat ja kyykät hoituvat myös eläkeläisiltä – Pertunmaalle saavuttiin liikkumaan kaukaakin

Eläkeliiton Pertunmaan yhdistys järjesti torstaina koko Etelä-Savon piirin yhteisen liikuntapahtuman Pertunmaalla.

Liikunnan riemua –tapahtuman vauhdikkaaseen aamupäiväohjelmaan kuului liikuntarasteja pitkin Pertunmaan urheilukenttää aina Angry Birdsien ampumisesta puhallustikkaan ja Kisarannassa melomiseen asti.

Perinteikkäämpiäkin lajeja oli tarjolla, kun jääkiekkokentällä harjoiteltiin perinteisen karjalaisen kyykän saloja. Toiset olivat lajista kuulleet, mutta hyvin harva oli kokeillut tai edes nähnyt kyykän peluuta aiemmin.

Avajaissanat lausuivat Eläkeliiton Pertunmaan yhdistyksen puheenjohtaja Kaija Montin sekä Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Arto Levänen.

– Lupailin etukäteen, että aurinko paistaisi tänäänkin. Kunhan nyt ei ala satamaan, niin eiköhän me pärjätä, Montin kommentoi viileää keliä.

– Urheilukenttämme on niin upea, että tänne kelpaa kutsua väkeä ympäri maakuntaa, hän sanoi tervetulopuheessaan.

Anja Kosunen saapui tapahtumaan Puumalasta. Alunperin Lappeenrannasta kotoisin oleva Kosunen oli ehtinyt kokeilla montaa lajia ennen kyykkää. Yksi asia häntä tosin hieman nolotti.

– Kuulin, että peli on Karjalasta kotoisin, enkä silti ole vielä sitä pelannut. Pakkohan sitä on mennä kokeilemaan, kunhan ruuhka hellittää. Pertunmaalla en ole aiemmin käynyt, mutta puitteet ovat hienot ja tapahtuma aivan mainio.

– Tämähän on ihan leikkimielinen tapahtuma, eikä kilpailuja pidä ottaa tosissaan. Mutta tuleehan siinä kilpailuviettiä vahingossakin, kun jokin laji sujuukin tosi hyvin, Kosunen tunnustaa Angry Birds –lintujen ritsalla ampumisen jälkeen.

Varapuheenjohtaja Markus Montin Eläkeliiton Pertunmaan yhdistyksestä arvioi, että tapahtuman kävijöistä noin puolet saapuivat muualta, jopa 15 eri piiristä.

– Järjestämme paljon muutakin ohjelmaa Eläkeliiton jäsenille, mölkystä pilkkikisoihin ja Kirkkopyhäjuhlaan, jossa oli yleisöä yli 200. Tulevaisuuteen olemme suunnitelleet lentopalloturnausta, hiihtokilpailuja ja kaikenlaista muutakin.

Tapahtuma ei ollut pelkästään varttuneemmille, sillä myös läheisen päiväkoti Keinulan lapset saapuivat osallistumaan Etelä–Savon liikunta ry:n Liisa Haikosen vetämään alkuverryttelyyn.

Urheilukentän rastien jälkeen ohjelmassa oli siirtyminen kentältä Kisarantaan. Matkan varrella kävelyoppaana toiminut Jorma Syvälahti kertoi kulkijoille Pertunmaan historiasta tarinoimalla ja kertomalla reitin varrelle osuvista kohteista.

Ja tottakai Kisarannalla ollessa myös Pieniveden läheisyyttä hyödynnettiin. Rannalla pääsi kokeilemaan melontaa sekä kajakilla että kanootilla, ja mahdollisten intiaanikäännösten ja uimareiden varalta myös Kisarannan sauna oli lämmin.