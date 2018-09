Salmela järjestää ensi kesänä ison laulutapahtuman Allsång på Skansenin tyyliin – ”Se tulee olemaan järisyttävä juttu”

Miltä kuulostaisi Mäntyharjun oma laulutapahtuma Skansenin tyyliin? Ensi kesänä se on täyttä totta, kun Taidekeskus Salmela järjestää suuren maailman tyyliin toteutettavan yhteislaulutapahtuman puistonäyttämöllä 10. elokuuta.

Laulutunnelmaan ihmisiä virittelevät tapahtuman juontavat Arja Koriseva ja Mikael Konttinen. Sävelistä ja laulujen sovituksista vastaa Arto Paju orkesteneineen. Tapahtuman työnimenä on ”Kaikki laulaa Salmelassa”.

– Monessa asiassa puhutaan, että ruotsalaiset ovat kaikessa parempia ja me vain hymisemme täällä Suomessa. Nyt olemme päättäneet, että Salmelassakin järjestetään tämäntyyppinen tapahtuma. Olen vakuuttunut, että se tulee olemaan järisyttävä juttu, Salmelan toiminnanjohtaja Tuomas Hoikkala uskoo.

Hoikkala toivookin, että mäntyharjulaiset harjoittelisivat tapahtumassa laulettavia kappaleita ennakkoon talven mittaan. Lauantaina järjestetyssä vaikuttajafoorumissa Hoikkala haastoikin kansalaisopiston mukaan tapahtuman järjestelyihin.

– Me toimitamme kansalaisopiston Ilkka Matikalle laulut ja haluaisin, että kansalaisopisto opettaisi tämän kansan ja mäntyharjulaiset taas laulamaan.

– Tämä tapahtuma tulee herättämään paljon mielenkiintoa ja minusta olisi hienoa, jos pystyisimme näyttämään kuinka hienosti mäntyharjulaiset osaavat laulaa.

Hoikkala odottaa paikalle mäntyharjulaisten lisäksi myös runsaasti ulkopaikkakuntalaisia. Hän uskoo, että ensimmäiseen laulutapahtumaan voisi tulla paikalle jopa 1000 kävijää, joka on puistonäyttämön maksimikapasiteetti.

– Tästä on kiirinyt sanaa jo eteenpäin ja pääkaupunkiseudulta paikalle on ilmoittautunut jo kuoroja. Jos kaikki eivät mahdu paikalle, niin silloin järjestämme samana päivänä toisen tapahtuman. Hoikkala kaavailee.

Erilaisia yhteislaulutapahtumia on järjestetty Suomessa eri kaupungeissa ennenkin. Tunnetuin niistä lienee Tampereella edelleenkin järjestettävä Tammerkosken sillalla, jonka esittäminen televisiossa alkoi vuonna 1995.

Hoikkalan mukaan tapahtuman esikuvana on nimestä lähtien Tukholmassa järjestettävä Allsång på Skansen. Aivan puhdasta kopiota Salmelan laualutapahtumasta ei kuitenkaan aiota tehdä.

– Menemme kuitenkin keväällä katsomaan sinne paikan päälle, että miten he sen tekevät. Onhan se uskomatonta, millaisen julkisuuden tapahtuma on onnistunut siellä saavuttamaan. Sehän näkyy televisioissa ympäri Eurooppaa.

Hoikkala uskoo, että Salmelan tapahtuma voisi kasvaa suureksi ilmiöksi myös Suomessa.

– Kun se toimitetaan Salmelan miljöössä ja tällä vakavuudella, niin se on ehdottomasti uutta Suomessa. Tapahtuma on herättänyt jo nyt paljon mielenkiintoa.

Hoikkalan mukaan tapahtumalla on viihteen lisäksi myös muuta annettavaa. Yhteislaulusta voisi tulla Mäntyharjun oma juttu ja liima ihmisten välille. Hoikkala visioikin Mäntyharjun harteille ”yhteislaulukunnan” viittaa.

– Kun olin pieni poika, niin koulupäivät alkoivat yhteislaululla. Nythän esimerkiksi kunnanvaltuuston kokoukset voisi aloittaa yhteiselle lauluhetkellä. Se voisi tuoda uutta tekemisen virtaa ihmisten välille, Hoikkala ehdottaa kieli poskessa.