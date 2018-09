Kiepin silta korjataan viimein – liikennettä ei katkaista

Mäntyharjun Kiepin siltaa ryhdytään korjaamaan kuluvan syksyn aikana.

Ely-keskuksen kilpailutuksen hankkeesta voitti Destia Oy. Mikäli sopimus päästään allekirjoittamaan, Destia aloittaa työt lokakuussa.

Liikennettä ei katkaista, vaan vanha silta on käytössä uutta rakennettaessa.

Rakentamista rahoitetaan valtion korjausvelan purkurahoituksesta 1,7 miljoonalla eurolla. Purkurahoitusohjelmassa ovat myös Heinäveden Kerivirran silta ja Kangasniemen Lapassalmen silta. Näistä kolmesta kiireellisimmin korjattavaksi on arvioitu Kiepin silta.

Rahoitus on suunnattu vuosille 2016-2018, mutta ely-keskus on saanut lisäaikaa vuoden 2019 loppuun vesilupapäätösten viivästymisen takia.

Kallaveden ja Pyhäveden välisessä Kiepinsalmessa sijaitseva silta korvataan uudella, nykynormit täyttävällä sillalla.

Nykyinen, vuonna 1939 rakennettu teräsbetonin holvisilta, puretaan vaiheittain. Siltaa on laajennettu levitysosalla vuonna 1963.

Uusi silta on kolmiaukkoinen teräsbetoninen laattasilta, joka tuetaan kallioon porattavilla teräsputkipaaluilla. Sillasta tulee hieman nykyistä leveämpi. Korkeudeltaan se vastaa tien pintaa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) mukaan rakentamisen aikana sillan läheisyydessä oleva vesi saattaa sameutua lyhytaikaisesti. Avi on vesiluvassaan edellyttänyt, että rakentamisen ajaksi vedelle on järjestettävä kulkuaukko.