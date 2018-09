Blomit vierailivat huutokaupassa – Tuustaipale herätti muistoja

Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa väkeä riitti perjantaina ja lauantaina lähes kuten ennen vanhaan. Nyt tosin asiakkaina eivät olleet työlaitosmiehet tai päihdeongelmaiset, vaan paikan täyttivät kuntoutumiskeskuksen irtaimiston huutokaupasta kiinnostuneet.

Jo perjantain näyttö veti paikan päälle väkeä reippaasti ja lauantain varsinainen huutokauppa vielä enemmän.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän johtaja Janne Tapola oli tyytyväinen viikonlopun antiin.

– Huutokauppa oli kiva tilaisuus. Tämähän oli ennen kaikkea palvelu yhteisölle ja viimeinen yleisötilaisuus. Kaikkiaan huutokauppa, kirpputori ja kahvio tuottivat 8850 euroa. Ihan hyvin, mutta eihän se tämän koko alueen myynnin tuloksesta ole kuin pikku osa.

Kaupan oli pari sataa artikkelia. Osa teki kauppansa hyvin, mutta osalle ei ostajaa löytynyt.

– Yllätyksenä voi pitää ainakin sitä, että Arabian astiastot eivät kiinnostaneet. Jotkin artikkelit, joista ei tullut huutoja, menivät sitten jälkikäteen kaupaksi lähtöhinnoilla.

Esimerkiksi arvokkaimmaksi arvioidut taulut eivät ostajaa löytäneet.

– Ne on ihan asiantuntijan arvioimat, ei me niitä ihan ilmaiseksikaan pois anneta, vaan täytyy nyt löytää muita myyntikanavia, sanoo Tapola.

Hänen arvionsa mukaan ostajat hakivat tavaraa omaan käyttöönsä, niin sanottuja jobbareita ei paikalla tuntunut olevan.

Perjantain näytössä pertunmaalaiset Risto ja Ester Blom olivat verestämässä vanhoja muistoja. Risto Blom toimi Tuustaipaleen talouspäällikkönä vuosina 1968-78. Tuohon aikaan paikalla toimi Itä-Suomen työlaitos ja Tuustaipaleen huoltola. Suurin osa asiakkaista oli työlaitoksen puolella ja huoltolan päihdeongelmaisia oli vähemmän.

– Työlaitoksessa oli miehiä, jotka jättivät perheensä huoltamatta avioeron jälkeen. Sosiaalilautakunnat maksoivat elatustukea perheille ja miehet joutuivat sitten työllä korvaamaan sen lautakunnalle.

Työtä riitti, sillä laitoksella oli metsää 700 hehtaaria ja peltoja 120 hehtaaria. Alueella toimi muun muassa liikepesula ja puusepän verstas.

– Tai tehdashan se lähes oli, muun muassa keittiökalusteita siellä tehtiin, muistelee Risto Blom.

Ester Blomin mukaan toiminta oli hyvin yhteisöllistä

– Henkilökunnan lapsille oli kavereita, pidettiin pyhäkoulua, lapset tekivät puutarhalla töitä ja pidettiin huolta toisista.

Tuohon aikaan henkilökunnan piti asua paikan päällä, vasta Blomien viimeisinä vuosina osalle annettiin lupa asua esimerkiksi Mäntyharjulla.

Blomit muuttivat 70-luvun lopulla Ristiinaan ja perustivat mehiläisalan maahantuontiyrityksen. 13 vuoden jälkeen ala ajautui ongelmiin ja Risto Blom päätti lähteä toteuttamaan haaveensa ja valmistui Helsingin yliopistosta teologian maisteriksi.

– Nyt tässä ollaan tällainen eläkepappi, hän naurahtaa.

Irtaimiston myynti Tuustaipaleella jatkuu vielä ensi viikolla. Kirpputori on auki juhlasalissa maanantaista perjantaihin kello 10-15.

Myös netin kautta Kiertonetissä on vielä huutokauppa käynnissä. Siellä huudettavana on muun muassa biljardipöytä, pilkekone, kaksi traktoria, huonekaluja ja peräkärryjä. Nettihuutokauppa jatkuu kohteesta riippuen 17.-19. syyskuuta saakka.