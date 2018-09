Mäntyharjulainen Jonna, 22, on Suomen puunkuormaajamestari

Tärkeintä ei ole voitto, vaan ylivoimainen voitto. Tällä asenteella mäntyharjulainen Jonna Matikainen, 22, suuntasi kohti viime viikonloppuna Jämsän Finnmetkossa järjestettyä puunkuormauksen SM-finaalia.

Ja ylivoimainen voittohan finaalista sitten irtosikin. Kakkoseksi tullut turkulainen Sarah Lindahl kuormasi oman lastinsa lähes puolitoista minuuttia Matikaista hitaammin. Kolmanneksi tullut Maija Pohjankivi Noormarkusta jäi Matikaisesta puolestaan lähes kaksi minuuttia.

– Kisa oli todella jännittävä, mutta tiesin, että kun pistää parastaan niin siellä varmasti pärjää.

"Pitäsköhän ite ruveta huutaa" "hyvä jonnaaaa!!" "Nyt turpa kiinni…" 🤣🤣 Julkaissut Jonna Matikainen Perjantai 31. elokuu 2018

Kuorma-auton rattiin Matikainen päätyi tuttua reittiä. Isä Tommi Matikainen on pyörittänyt omaa kuljetusyritystään parinkymmenen vuoden ajan. Pikkutyttönä Jonna Matikainen kertoo olleensa ensimmäistä kertaa kuormaajan puikoissa seitsenvuotiaana.

– Olen koko ikäni tiennyt, että homma kiinnostaa. Ajattelin aluksi, että voisin suuntautua jonnekin muulle alalle, mutta sitten tajusin, ettei minun tarvitse miellyttää ketään. Tämä on vapaata työtä ja sopii juuri minulle.

Ison harppauksen Matikainen otti toukokuussa, kun hän perusti oman yrityksensä.

– Se on monella tapaa selkeämpää. Minulla ei ole yhtiökumppaneita ja saan tehdä itse omia valintoja.

– Lain mukaan voin tehdä 15 tunnin työpäiviä, jos niin haluan. Toisaalta, jos olen äärettömän väsynyt, niin kukaan ei tule minua teurastamaan jos jätän päivän kesken. Se näkyy tietenkin tienesteissä, mutta samaa ei voisi ikinä tehdä vaikkapa kaupan kassalla.

Palataan vielä Jämsän Finnmetkoon ja Puunkuormaajamestari-kisan finaaliin. Matikainen selvisi loppukilpailuun Kotkassa järjestetyn karsinnan kautta. Yhteensä miesten ja naisten mestaruuskarsintoihin osallistui tuhatkunta ammattilaista ympäri maata. Naisia heistä heistä oli kuitenkin vain 12.

– Osallistujamäärä ei kerro koko totuutta, koska kilpailutilanne on sen verran jännittävä ja koetteleva. Tiedän kuitenkin, että naisia on ruvennut tulemaan alalle viime aikoina selvästi enemmän. Mäntyharjusta 200 kilometrin säteellä uusia naiskuskeja on tullut viimeisen puolen vuoden aikana ainakin neljä kappaletta, Matikainen kertoo.

Puunkuormaajamestari 2018 finaali naisten sarjan voittaja: Jonna Matikainen. Onnittelut 🎉Miesten finaali luvassa klo 15.00 Julkaissut Metsätrans Perjantai 31. elokuu 2018

Naisten finaali järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Viime vuonna naisten kisa oli tapahtumassa näytöslajina ja tuolloinkin nopeinta vauhtia piti Matikainen.

– On tosi hyvä juttu, että kisa tuo näkyvyyttä myös naiskuskeille. Se voi tuoda rohkeutta niille nuorille likoille, jotka miettivät opiskelemaan lähtöä alalle.