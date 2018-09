Jäntevällä onnistunut kesä – futiskoulussa ennätysmäärä junnuja

Mäntyharjun Jäntevän työ paikkakunnan jalkapalloilun eteen oli tänäkin kesänä uutteraa. Kuuden ryhmän voimin seura sai viheriöille sata harrastajaa ja enemmänkin, kun mukaan lasketaan kesäasukkaat ja MäntyFutis-turnaukseen osallistuneet.

Kuudesta ryhmästä neljä on puhtaita junioriporukoita, vaikkakin naisten NiceFutiksessa ikähaitari pelaajien osalta on teineistä vähän varttuneempiin leideihin.

Junioreiden kauteen kuului harjoittelun ohella muun muassa pelejä lähialueen joukkueita vastaan ja kaksi joukkuetta kävi myös perinteisessä Mikkeli-turnauksessa.

Vakio-ohjelmaan kuului tietysti Jukka Vakkilan futiskoulu, joka vetikin ennätysmäärän osanottajia, yli 80 7-15-vuotiasta junnua.

Vaikka Jäntevällä ei kilpailullisia tavoitteita junioripuolella olekaan, on seuran kautta mahdollisuus ponnistaa suurempiin ympyröihin.

Jäntevä on lisännyt yhteistyötä Mikkelin Palloilijoiden kanssa ja kesällä MP järjesti mäntyharjulaisille harjoituspäivän, missä mukana oli MP:n edustusjoukkueen pelaajia. Näiden joukossa 16-vuotias MäJä-kasvatti Niila Forsell, joka on tällä kaudella päässyt mukaan edustusjoukkueen rinkiin.

MäJän miehet jatkoivat edelliskesän malliin Mikkelin alueen harrasteliigassa, minkä divarissa joukkue kasasi 14 ottelusta yhdeksän pistettä.

Jäntevä järjesti ensimmäistä kertaa Kuntofutiksen korvanneen MäntyFutiksen. Neljäsosakentällä kuudella kuutta vastaan pelatun turnauksen voitti FC Simo.

Seuran futiskauden päättäjäisiä vietettiin viime sunnuntaina työväentalolla.

Vuodesta 2007 jaetun Eskon maljan sai tänä vuonna Roosa Turkki.

– Roosa on pelannut 8-vuotiaasta asti poikajoukkueissa. Hän on kehittynyt omaehtoisesti ja siirtyi täksi kaudeksi NiceFutiksen riveihin. Roosa omaa potentiaalia pelata naisten sarjatasolla, perustelee Jäntevän palloiluvastaava Marko Hokkanen valintaa.