Jukka Ollikainen perustelee Ruskahovi-tunnusteluja: ”Taustalla kiinteistöriski”

Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen kertoo, että kunta on ollut itse aloitteellinen Ruskahovin myyntiä koskevissa tunnusteluissa. Sanomalehti Länsi-Savo kertoi viime viikolla, että Mäntyharju on valmistellut kulisseissa palvelukeskus Ruskahovin myyntiä yksityisten hoivayritysten kanssa. Lehden mukaan kunnan omistamasta kiinteistöstä ovat olleet kiinnostuneita ainakin Attendo, Esperi ja Mehiläinen.

Tällä hetkellä tehostettua palveluasumista kiinteistössä tarjoaa vuokralaisena oleva Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

Ollikainen painottaa, että kyse on tunnusteluista, eikä virallisista neuvotteluista. Kunnanjohtajan mukaan asiaa on hyvä selvittää ikäihmisten palvelujen turvaamiseksi. Kaiken taustalla on yli 40-vuotias rakennus, joka ei vastaa nykyisiä hoivakodeille asetettuja vaatimuksia.

– Ruskahoviin sisältyy tällä hetkellä kiinteistöriski. Pidemmän päälle rakennus on peruskorjauksen tarpeessa, eikä se vastaa niitä mitoituksia mitä huoneiden koolle ja toiminnallisuudelle on olemassa.

Ollikaisen mukaan tulevaisuuden riskinä on, että Ruskahovin palvelupaikat valuisivat paikkakunnalta muualle. Tämä uhkakuva voisi toteutua kun Ruskahovin remontoinnin aika koittaa.

– Silloin meidän joutuisimme nostamaan tilojen nostaa vuokraa. Kannattaa muistaa, ettei tehostettu palveluasuminen ole lähipalvelua. Uhkana on, että Ruskahovin asukkaat kärrättäisiin silloin hoidettavaksi muualle, koska me emme enää päätä siitä asiasta. Ne päätökset tehdään Essotessa. Me olemme vain yksi omistajista, Ollikainen muistuttaa.

Ruskahovin arvo kunnan taseessa on noin 1,5 miljoonaa euroa. Länsi-Savon mukaan kiinteistöstä on tarjottu samansuuruista summaa. Lehden mukaan on todennäköistä,

ttä mahdollisten kauppojen jälkeen kiinteistö purettaisiin kokonaan ja uusi voitaisiin rakentaa vanhan paloaseman tieltä vapautuvalle tontille.

Ollikaisen mukaan tunnustelut Ruskahovin kauppaamiseksi ovat perusteltuja kunnan investointiohjelman turvaamiseksi.

– Tässä tapauksessa joku (hoivayrityksistä) rakentaisi meille uudet tilat meidän vanhuksille. Silloin meillä olisi yksi investointi vähemmän. Lisäksi se myös maksaisi meille siitä puhdasta rahaa, jonka me voisimme käyttää investointeihin. Esimerkiksi kirjastoon, ruokalaan ja keskuskeittiöön, Ollikainen perustelee.

Tarkempia aikatauluja tunnustelujen etenemisestä hoivayritysten kanssa Ollikainen ei halua paljastaa.

– Painotan, että mitään asiasta ei ole päätetty. Kyse on tunnustelusta ja kunnanhallituksen kanssa käydystä keskustelusta.