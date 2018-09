Hylätty kissa löytyi metsästä

Pirjo Vilenius kohtasi ikävän näyn sieniretkellään Mäntyharjun Nurmaalla keskiviikkona.

Hän havahtui vikisevään ääneen ja löysi tämän jälkeen kissanpennun Antterontien läheisestä metsästä. Pentu oli heiveröinen ja laiha, ja Vilenius vei sen Mirjami Vileniuksen hoitoon Nurmaalla.

– Järkyttävää tällainen. Näin pieni kissa ei ole voinut mitenkään mennä sellaiseen paikkaan jalkaisin, jonkun on todella täytynyt hyljätä se, arvelee Mirjami Vilenius.

Pirjo Vilenius kuuli metsässä ollessaan auton lähestyvän, sitten auton oven käyvän ja tämän jälkeen auton poistuvan. Aluksi hän luuli, että autoilija olisi tuonut pennun metsään. Mirjami Vilenius kuitenkin arvelee pennun olleen metsässä kauemmin, sillä sen korvat olivat vahvan savi- ja multakerroksen peitossa.

Pentu on saanut tihein välein laimennettua maitoa ja on jo virkistynyt leikkimään. Yönsä se vietti kopassa, tiukasti pehmolelun kyljessä.

Nyt pennulle on löytynyt jo useita koteja tarjolle.

Margit Nevala Hartolan seudun eläinsuojeluyhdistyksestä kehottaa vastaavissa tapauksissa antamaan pennulle äidinmaidonvastiketta parin tunnin välein, aivan kuten kissaemokin imettää pentujaan usein.

Pertunmaan Lihavanpään löytöeläintalolla asuu myös keinoemoja, joille voi viedä aivan pienen pennun.

Mikäli haluaa pitää pennun itsellään, on ruokintaa jatkettava ympäri vuorokauden ainakin kuusi viikkoa. Lisäksi olisi tarkkailtava, ulostaako ja virtsaako pentu, sillä normaalisti emot huolehtivat pentujen tarpeiden tekemisestä.

Lisäksi Nevala neuvoo punnitsemaan kissan, mikä antaa arviota sen iästä. Vastasyntyneinä pennut painavat 80-110 grammaa.

Painon nousua olisi seurattava ja viikon aikana painon tulisi lisääntyä vähintään 70-80 grammaa, eli vuorokaudessa ainakin 10 grammaa. Tämän jälkeen on huolehdittava kissan madottamisesta, rokotuksista ja steriloinnista.