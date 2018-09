Mäntyharjun 4H juhlii – lapset ja nuoret pitävät 90-vuotiaan virkeänä

Kuinka paljon Mäntyharjun 4H-yhdistyksen toiminnassa on mukana lapsia ja nuoria, toiminnanjohtaja Virve Väisänen?

– Viime vuoden tilaston mukaan meillä on 11 aktiivista toimivaa 4H-kerhoa, joista osa on peruskerhoja ja osa on teemakerhoja tietyn aiheen ympärillä.

– Kerhot ovat ryhmätoiminnan ydin, minkä lisäksi meillä on työllistämistoimintaa. Työllistämme vuositasolla 35-40 nuorta. Esimerkiksi tämän vuoden keväänä ja kesänä 29 nuorta on ollut mukana työpalvelussa.

– Tänä vuonna 4H:n toiminta on tavoittanut jo 1032 lasta ja nuorta, mikä kuvastaa toiminnan määrää ja laajuutta. Osa lapsista osallistuu useampaan ryhmään, osa käy vaikkapa vain leireillä tai kerhossa. Tärkeä toiminnan muoto on myös kouluyhteistyö esimerkiksi metsäpäivien muodossa.

Suomen 4H-liittokin täyttää tänä vuonna 90-vuotta. Juhlavuoden teemana on lasten ja nuorten kannustaminen yritteliäisyyteen ja työllistymiseen. Miten teema toteutuu Mäntyharjulla?

– Se on ollut koko ajan vahva puoli ja alkoi kasvaa, kun tulin toiminnanjohtajaksi. Se on ollut mulle sydämen juttu ja siksi meillä on erikseen toiminnanohjaaja, joka pyörittää ryhmiä. Työllistämistä on 13-vuotiaista eteenpäin, ja suurin osa heistä on siinä aivan ensimmäisessä työsuhteessaan.

– Työllistäminen on valtavan paljon muutakin kuin nuoren ja työpaikan yhdistämistä. Se on kasvattamista siihen, että otetaan lippis pois päästä ja katsotaan silmiin, eli työelämävalmiuksien konkreettista kasvatusta.

– Joka marraskuussa meillä on vuodesta 2013 alkaen ollut 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään-koulutus, jossa kumppaneina on Mäsek, kunta ja yrityksiä. Se on työkasvatuksemme kärki. Nuoret tulevat 4H:n työpalvelutoimintaan suurelta osin Ajokortin vauhdittamina.

Miten yhdistyksen toiminta on muuttunut niiden 18 vuoden aikana, joina olet ollut toiminnanjohtajana?

– Tyypillistä on, että pitkäjänteinen sitoutuminen on vähentynyt. Toki heitäkin on, jotka vuodesta toiseen ovat mukana.

– Jäsenet ovat tärkeitä, mutta isoon osaan toimintaa voi osallistua ilman jäsenyyttä. Vain työpalvelun työntekijän ja 4H-yrityksen perustajan pitää olla yhdistyksen jäsen.

– Osallistumisen lyhytjänteisyys on tyypillinen piirre. Usein kerhossa ollaan koko alakouluikä, mutta yläkoulun puolella ei välttämättä tulla enää kerhoihin. Siinä vaiheessa, kun nuoret ryhtyvät miettimään työelämäjuttuja, he palaavat taas toimintaan kun muistavat meidät.

Miltä tulevaisuus näyttää? Näetkö uhkana esimerkiksi ”harrastus-shoppailun”?

– Se tuo haasteita toiminnan suunnitteluun, mutta niin kauan kuin täällä on lapsia ja nuoria, täällä on myös 4H. Kyllä me niin ison osan nuorisotyöstä teemme, ja jos 90 vuotta on väännetty, emme vähällä luovutakaan!

– Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen tarve ei ainakaan vähene, ei myöskään kotitalous- ja kädentaitojen ohjaamisen tarve. 4H:n menetelmän, eli tekemällä oppimisen kautta näiden taitojen harjoittaminen on mielekästä ja oppi kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Kyllä meille selvästi kysyntää on, ja teemme tämän vieläpä aika hyvin!

Mäntyharjun 4H-yhdistys järjestää koko perheen toimintapäivän entisellä Mynttilän koululla lauantaina 15.9. kello 12-15.