Pertunmaalainen Miss Suomi -finalisti Alina Voronkova tähyää jo Miss Universum -kisoja

Suomen kauneimman naisen titteli jaetaan jälleen syyskuun lopussa. Pertunmaalaiselle finalistille Alina Voronkovalle Miss Suomen tittelikin olisi vain välietappi.

– Missikuplassa eläminen on ollut aika ainutlaatuista. Olemme juuri lähdössä Turkkiin osana Miss Suomi -kiertuetta. Eihän sitä ole vieläkään oikein tajunnut, että sitä on jo kärkikymmenikössä, Voronkova kertoo Helsinki–Vantaan lentokentältä.

Voronkova uskoo omiin mahdollisuuksiinsa, ja vain kirkkain kruunu on tavoite. Varsinainen tähtäin on Miss Universum -kisassa, johon kansallisen kisan voittaja osallistuu.

Voronkovan mielestä hän pärjäisi myös kansainvälisesti, vaikka suomalaiset eivät viime vuosina ole kisoissa juuri menestystä niittäneet.

– Minun vahvuuteni on vahva persoona. Jo pienestä asti minusta on sanottu, että sen huomaa, kun Alina saapuu paikalle. Puhun paljon elekielellä ja olen itse hyvin kansainvälinen. Olen asunut ulkomailla ja minussa on ripaus venäläisyyttä, Voronkova kertoo.

Ensimmäisen kerran Miss Suomi -kisaan Voronkova haki jo kolme vuotta sitten voitettuaan Mikkelin Neito -kisan. Silloin hän ei kuitenkaan vielä ollut valmis.

– Olen kasvanut ja kehittynyt sen jälkeen tosi paljon henkisesti ja fyysisestikin. Esiintymiseen on tullut enemmän varmuutta. Nyt olen valmis näyttämään, mistä Pertunmaan tyttö on oikeasti kotoisin, Voronkova nauraa.

Pienellä paikkakunnalla haave missikisoista tuntui välillä kaukaiselta, eikä kavereille koulussa julistettu, että jonain päivänä Voronkova aikoo vielä olla Suomen kaunein.

Teatteria aktiivisesti harrastanut Voronkova sanoi mieluummin urahaaveekseen näyttelijän. Aikaisemmin Voronkova ei osannut edes haaveilla siitä, että voisi joskus päästä itsekin mukaan kilpailuun.

Vanhemmat sen sijaan ovat tienneet Voronkovan missihaaveista alusta asti.

– Minulla oli tapana järjestää heille spektaakkeleita pienestä pitäen. Olen kävellyt käytävää pitkin ja pyörähdellyt musiikin tahdissa, Voronkova nauraa.

Vaikka Voronkova muutti Lahteen jo 15-vuotiaana, on pienen paikkakunnan taustasta ollut hyötyä. Suurin osa muista kilpailijoista on kotoisin Helsingistä, mutta Voronkova erottuu joukosta hieman erikoisemmalla kotipaikkakunnallaan.

– Lisäksi Pertunmaalla kasvaneena minulla on edelleen säilynyt tällainen jalat maassa, pää pilvissä -asenne. Töitä on pitänyt uurastaa kovasti.

Miss Suomi -kisa merkitsee Voronkovalle ensisijaisesti uramahdollisuuksia.

– Haluaisin olla tällainen edustustehtävänainen, joka toimii esikuvana muille. Muutin vain pari viikkoa sitten Lahdesta Helsinkiin, sillä suurin osa tämän alan työtehtävistä on pääkaupunkiseudulla, Voronkova sanoo.

Pertunmaa ei silti ole täysin unohtunut, vaan Voronkova käy paikkakunnalla mahdollisimman usein.

– Vanhempani asuvat siellä vielä, ja nyt he ovat juuri hankkineet uuden kissanpennun. Heitä tulee siis ahkerasti käytyä moikkailemassa. Kyllä Pertunmaa on edelleen vahvasti sydämessäni, Voronkova kertoo.

Viime aikojen missipyörityksessä vierailut ovat jääneet vähemmälle, mutta vanhemmat ovat eläneet tiiviisti kisahuumassa mukana.

Finalistien kalenteri on syyskuun ajan täynnä kiertueen tapahtumia. Meno tuskin hellittää, jos Voronkova valitaan Miss Suomeksi.

Pertunmaalaisella on aito mahdollisuus voittaa koko kilpailu, sillä vedonlyöntiyhtiöt ovat nostaneet hänet toiseksi ennakkosuosikeista.