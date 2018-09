Tekninen johtaja kommentoi Mäntyharjun rakennusvalituksia – ”Paloasemaurakka on mennyt pykälien mukaan”

Kaksi valitusta ovat varjostaneet Mäntyharjun kahden keskeisen rakennusurakan etenemistä. Kisalan viereen rakennettavien tenniskenttien työmaa seisoo edelleen kunnan rikottua viime vuonna voimaan tullutta hankintaohjettaan. Sen mukaan pienhankinnat tulee kilpailuttaa pyytämällä tarjouksia Cloudia-pienhankintapalvelun kautta. Ohjeen mukaan kunnan on myös pyrittävä ”aktiiviseen hankinnansuunnittelun yhteistyöhön potentiaalisten paikallisten tarjoajien kanssa”.

Tenniskentän tapauksessa urakkaa ei lisätty Cloudiaan, vaan kunta pyysi tarjouksia kahdelta pertunmaalaiselta yritykseltä sähköpostitse. Maanrakennus Suutarinen Oy jätti asiasta oikaisuvaatimuksen.

– Meillä on tapahtunut asiassa virhe ja siinä on tapahtunut harkitsematon teko. Hankkeella ei sinänsä ollut kiirettä. Tavoittelimme siinä kuitenkin tilannetta, että tenniskentällä olisi päässyt pelaamaan jo alkusyksystä, Mäntyharjun tekninen johtaja Tapio Montonen toteaa.

Oikaisuvaatimuksen ollessa pari viikkoa sitten käsittelyssä teknisen lautakunnan kokouksessa Tapio Hämäläinen (ps.) jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä. Hänen mukaansa samansuuruisissa urakoissa ei ole aiemminkaan noudatettu kunnan hankintaohjetta. Hämäläisen mielestä ohjeen noudattamatta jättämisestä on tullut vakiintunut käytäntö. Montosen mielestä väite ei pidä paikkansa.

– Ei hankintaohjeesta olla poikettu, vaan olemme kilpailuttaneet kaikki hankinnat mukaan lukien puitesopimuksella tapahtuvat kone- ja maa-aineshankinnat. Kilpailutuksessa ei ole välttämättä käytetty Cloudiaa, vaan tarjouksia on voitu pyytää sähköpostitse, Montonen sanoo.

Mäntyharjun kunnalla on puitesopimukset kone- ja maa-aineshankinnoista Maanrakennus Leppä ky:n, Maanrakennus Suutarinen oy:n sekä Sora ja Sepeli Urpo Heikkilä ky:n kanssa. Käytännössä puitesopimus tarkoittaa Montosen mukaan sitä, että kunta voi tehdä pienistä muutaman tuhannen euron hankinnoista nopeita kilpailutuksia edellä mainittujen yhtiöiden kanssa.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen toivoo joka tapauksessa, että kunnassa ryhdistäydyttäisiin hankintaohjeen noudattamisessa.

– En osaa sanoa, miksi sitä (hankintaohjetta) ei ole pystytty sisäistämään. Cloudia-ohjelma on ollut meillä testissä jo ennen ohjeen käyttöönottoa. Idea on, että meillä olisi läpinäkyvä ja helppokäyttöinen työkalu, Ollikainen sanoo.

Toinen merkittävä valitusprosessi liittyy uuden paloaseman rakentamiseen. Rakennusyhtymä Putkinen Oy:n valituksessa markkinaoikeudelle vaaditaan Maarakennus Suutarinen Oy:n reilun kolmen miljoonan euron tarjouksen hylkäämistä.

Valituksen mukaan tarjous on vaillinainen, sillä siinä ei ole mainittu alihankkijoiden nimiä. Rakennusyhtymä Putkisen valituksen mukaan tarjouksen hinta vaikuttaa lisäksi poikkeuksellisen alhaiselta. Mäntyharjun kunnan mukaan valituksen perusteet eivät pidä paikkaansa.

–Tarjousasiakirjoissa ei ole asetettu mitään vaatimuksia siitä ajankohdasta, milloin voittaneen tarjoajan tulee tehdä tarjouspyynnöt aliurakoista. On siis mahdollista, että ne tehdään vasta, kun tarjoaja itse on saanut tietää tulleensa valituksi, kunnan vastineessa todetaan.

Tapio Montosen mukaan myöskään hyväksytyn tarjouksen hinnassa ei ole mitään epäilyttävää.

– Urakoitsija on vakavarainen ja se pystyy hoitamaan ja vastaamaan tarjoukseensa. Tämä asia on käyty läpi jo selonottoneuvottelussa.

Montosen mukaan urakassa ei myöskään ole erityisiä riskejä siihen, että hintalappu nousisi ennakkoarvioita suuremmaksi.

– Toki kaikissa urakoissa on aina olemassa riski siitä. Jos alueelta löytyisi kalliota tai pehmeitä kohtia, niin ne voisivat korottaa hintaa. Nämä asiat eivät kuitenkaan liity nyt hyväksyttyyn tarjoukseen, vaan tilanne olisi sama kaikilla urakoitsijoilla, Montonen sanoo.

Osa mäntyharjulaisista valtuutetuista on ollut myös näreissään kiireestä, joka liittyi urakkatarjousten hyväksymiseen. Muun muassa Timo Kuoksa (sd.) ja Antti Mustonen (sit.) kritisoivat kesäkuun valtuustokokouksessa paloasemaurakan suunnittelua. Kuoksan mukaan teknisen lautakunnan jäsenet saivat kesken kokouksen pöydällensä keskeisiä ja urakkapäätöksen hyväksymiseen liittyviä asiapapereita. Tekninen johtaja myöntää kiireen.

– Hankkeeseen on liittynyt kiirettä, sillä urakkatarjoukset piti hyväksyä ennen kesätaukoa. Muussa tapauksessa urakan aloittaminen olisi voinut lykkääntyä vuodella, mikä olisi lisännyt hankkeen hintalappua kustannusten nousun takia, Montonen perustelee.

Montosen mukaan asiakirjat ovat olleet luottamushenkilöiden saatavilla asianmukaisesti.

– Tarjousten yhteenvedot on annettu asianmukaisesti. Kaikkia asiakirjoja on ollut myös mahdollista tulla katsomaan kunnantalolle, jos asiaan on ollut halukkuutta. Niitä ei ole erikseen lähetetty, koska määrä on niin iso, ettei sellaista isoa mappia pysty lähettämään kenellekään.

Montonen ja kunnanjohtaja Ollikainen eivät usko valituksen menestymiseen markkinaoikeudessa. Valittaja vaatii Mäntyharjua maksamaan sille hyvitysmaksuna kymmentä prosenttia hankkeen budjetista, eli 290 000 euroa.

– En usko, että valitus menestyy, Montonen toteaa.

– Tavoite on, että uusi paloasema on valmis viimeistään vuoden päästä syyskuussa, Montonen sanoo.