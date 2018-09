Ilkka Matikka painoi Hassun-Pekon pilkkalaulut paperille – osa oli niin ronskeja, ettei niitä suostuttu Matikalle kertomaan

Hassun-Pekko oli mäntyharjulainen pelimanni, joka taiteili niin ruokotonta tekstiä, ettei sitä voi paikallislehteen painaa. Kokonaan painamatta sanoitukset eivät jää, sillä Ilkka Matikka julkaisi niistä teoksen Hassun Pekon viisuja.

Ruokottomat sanat mietityttivät Matikkaakin siinä määrin, että julkaisusta syntyi lopulta kaksi eri painosta: toinen sanoilla ja nuoteilla, toinen pelkillä nuoteilla.

– Pienet viuluoppilaat voivat käyttää tätä vihkoa ilman sanoituksia, koska siellä on paljon näppäriä ja lyhyitä sävellyksiä. Tämä toinen on sitten enemmänkin eräänlainen K-16-versio, Matikka esittelee.

Matikka keräsi aineistonsa pääasiassa Mäntyharjusta, Juvalta ja Savitaipaleelta.

Työskentely oli pitkälti eräänlaista palapelin kokoamista. Joku muisti sävelen, joku toinen sanat. Matikan tehtäväksi jäi tutkia, mitkä sanat sopivat yhteen minkäkin sävelen kanssa.

Yllättäväksi ongelmaksi muodostui se, etteivät kaikki halunneet kertoa muistamiaan sanoja.

– Moni sanoi, ettei ilkeä ääneen sellaisia kertoa. Sitä tilannetta piti lämmitellä aikalailla ennen kuin ihmiset suostuivat puhumaan. Eivätkä kaikki silti puhuneet. Osa väitti, ettei muista mitään, vaikka selvästi näki ilmeestä, että varmasti muistaa. Vanhat ihmiset ovat niin häveliäitä.

Matikka mietti monta kertaa, voiko Hassun-Pekon tuotantoa edes julkaista, niin siivotonta se oli välillä. Jos Hassun-Pekon tuloa taloon ei huomioitu muonavaraston vahvuudessa, sai emäntä oman pilkkalaulun. Myös paikkakunnan juorut kääntyivät lauluiksi.

Lopulta Matikka päätyi siihen, että kaikessa karuudessaan Hassun-Pekon tuotanto on tärkeä osa mäntyharjulaista kulttuuria ja kertoo sen ajan talonpoikaiselämästä.

Keräystyö on ottanut oman aikansa. Aktiivisemmin Matikka ryhtyi työhön noin viitisen vuotta sitten, kun hän sai ensimmäisen apurahansa Suomen kulttuurirahastosta. Avustusta on tullut myös Mäntyharjun kulttuurilautakunnalta.

Jo ennen apurahoja Matikka nappaili talteen sävellyksiä ja sanoituksia 30 vuoden ajalta, jotka hän on asunut Mäntyharjussa.

– Ei se viimeisen viiden vuoden aikanakaan ole edennyt tasaista tahtia. On saattanut kulua viikko tai kuukausi, ettei mistään kuulu mitään.

Alkunsa projekti sai, kun Matikka siivosi perintätilan aittoja Savitaipaleella 2000-luvun alussa. Sieltä hän löysi vanhoja Suomen Kuvalehtiä. Vuonna 1932 julkaistussa lehdessä jutussa oli miehen yllätykseksi juttu Hassun-Pekosta. Artikkelista välittynyt persoona kolahti Matikkaan, ja hän halusi ottaa miehestä enemmän selvää.

Matikkaa edeltänyt musiikinopettaja Pertti Puhakka oli aloittanut työn teoksessaan Kansanmusiikkia Etelä-Savosta, jossa Hassun-Pekon sanoituksia ja sävellyksiä oli kahdeksan kappaletta. Matikka jatkoi kyselemällä vanhoilta ihmisiltä.

– Se oli hyvin pitkälti sellaista, että kysäisepä tältä ja sitten se henkilö käski kysäistä joltakulta toiselta. Esimerkiksi Juvalla oli vanhainkodissa sellainen ihminen, joka muisti vaikka mitä. Myös paikalliset pelimannit Mäntyharjulta ovat olleet suurena apuna tietolähteinensä, Matikka kertoo.

Kaikkiin sävellyksiin ei sanoituksia enää löytynyt, onhan Pekko kuollut jo 1922. Eniten Matikkaa harmittaakin juuri se, ettei hän ryhtynyt keräystyöhön aikaisemmin.

– Jos olisin aloittanut 90-luvun loppupuolella, niin materiaalia olisi ihan varmasti kertynyt huomattavasti enemmän. Osa on mennyt ihmisten mukana hautaan. Monta kertaa kävi niin, että joku sanoi, että se ja se ihminen olisi tiennyt, mutta hän oli juuri kuollut. Se harmittaa valtavasti.

Matikka on lisäksi varma siitä, että jos joku olisi aloittanut keräystyön viitisen vuotta myöhemmin, olisi tehtävä ollut jo mahdoton.

Kovin ohueksi ei saalis nytkään jäänyt. Matikka onnistui keräämään yksiin kansiin melkein 40 sävellystä.

Kumpaakin julkaisua voi tiedustella Ilkka Matikalta.