Osa takseista suuntasi Mikkeliin tienestien perään – Mäntyharjulaiset asiakkaat saattavat jäädä ilman autoa, sanoo taksiautoilija Reijo Volanen

Kesällä voimaan astunut taksiuudistus on pistänyt monen mäntyharjulaisen ja pertunmaalaisen taksin ajot uusiin uomiin. Uudistuksen myötä moni Kela-kyytejä ajava taksiautoilija on siirtynyt kurvailemaan Mäntyharjun ja Pertunmaan teiden sijasta joko Mikkeliin tai pidemmälle maakuntaan.

– Mäntyharjulla on huomattu, että autot jäävät ensimmäisen Mikkeliin suuntautuvan kyydin jälkeen kaupungin keskustaan ajelemaan Kela-kyytejä. Sieltä autot saattavat taas lähteä pidemmälle maakuntaan. Tällöin mäntyharjulaiset asiakkaat saattavat jäädä ilman autoa. Tällaisia tapauksia on jo käynyt, kertoo Mäntyharjun taksiautoilijoiden sihteeri Reijo Volanen.

Syynä autoilijoiden siirtymiseen uusille asiakasapajille löytyy siitä, ettei taksiautoilijoilla ole heinäkuusta lähtien ollut paikkakuntakohtaista päivystysvelvollisuutta. Käytännössä mäntyharjulainen tai pertunmaalainen Kela-taksi on siis voinut suunnata vaikka heti aamusta odottelemaan kyytejä Mikkelin keskussairaalan ympärille. Volasen mukaan osa on suunnannut vieläkin pidemmälle.

– Osa autoista on siirtynyt Pro Keskuksen pyynnöstä aina Pohjois-Karjalaan ja Joensuuhun saakka. Osa kuskeista asuu siellä viikon. Sieltä on vuokrattu tilapäismajoitusta, Volanen kertoo.

Pertunmaan ammattiautoilijoiden puheenjohtaja Jorma Laitinen kertoo, että samansuuntaisia havaintoja on tehty myös Pertunmaalla, tosin pienemmässä miettakaavassa.

– Osa ajaa Mikkelissä, mutta on meiltä yksi auto siirtynyt Ilomantsin ja Tohmajärven suunnallekin. Vieraiden paikkakuntien takseja on myös näkynyt meidän suunnalla.

Laitisen mukaan uusi tilanne ei ole kuitenkaan juuri vaikeuttanut pertunmaalaisten asiakkaiden taksinsaantia. Kunnan alueella ajelee kuusi paikkakuntalaista taksia. Hän pitää kuitenkin koko taksiuudista huonona.

– Olen yrittänyt sitä miettiä, mutta en ole keksinyt mikä järki tässä koko uudistuksessa on. Meillä oli aiemmin toimiva systeemi.

Laitisen mielestä huonoin puoli uudistuksessa on, että Kela-kyytejä ajavilta takseilta poistettiin mahdollisuus odottaa asiakasta esimerkiksi sairaalan ulkopuolella.

– Nyt kyydit maksavat entistä enemmän. Ennenhän odotuskorvaus ei saanut ylittää kahden ajon hintaa.

Lisäkuluja takisyrittäjille voivat syrjäseudilla tuoda lisäksi keikat, joissa Kela-kyytiä tarvitsevan asiakkaan luokse ajetaan ensin kymmeniä kilometrejä, jonka jälkeen itse matkatilaus on vain muutaman kilometrin mittainen.

– Silloin suurin osa ajosta menee omaan piikkiin. Ennen laskutus oli mahdollista aloittaa siirtymisestä lähtien, Laitinen kertoo.

Ongelmista huolimatta Reijo Volanen pitää uudistuksen vaikutuksia mäntyharjulaisille Kela-asiakkaille melko pieninä. Toisin kuin vaikkapa Pohjois-Savossa tai Pohjois-Karjalassa, täällä kyydit ovat tulleet asiakkaille muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ajallaan. Mäntyharjussa ajelee tällä hetkellä vajaat parikymmentä taksia.

– Meidän Kela-kyytien tilanne on selkeästi muita maakuntia parempi. Meille ei ole syntynyt samanlaista pulaa kuskeista kuin Pohjois-Savossa tai Pohjois-Karjalassa.

Taksiyrittäjien kannalta ongelmia yrittäjille ovat tuoneet myös upouudet, mutta toimimattomat maksupäätteet ovat olleet kesästä lähtien Kela-kyytejä ajavien taksikuskien riesana.

Kela-kyydeistä vastaa Etelä- ja Pohjois-Savossa Pro-Keskus Oy, jonka myötä vanhat maksulaitteet on pitänyt päivittää uusiin Semel oy:n tarjoamiin taksimittareihin.

Mäntyharjulainen taksiyrittäjä Seppo Kettunen kertoo, että laitteet eivät ole toimineet päivääkään kunnolla.

– Laite on sammuillut kesken ajon ja sotekortit eivät toimi. Esimerkiksi heinäkuussa ajojen kuitit piti toimittaa Kelalle paperimuodossa. Lisäksi laitteen hinta-asetukset ovat olleet väärässä ja se on taas pakottanut tekemään kirjanpitoon muutoksia käsin, Kettunen harmittelee.

Lisäksi laitteelle on ollut liikaa, jos kyytiin on hypännyt samaan aikaan kaksi niin sanottua sote-kyytiä tarvitsevaa.

– Silloin kyyti pitäisi jakaa kummallekin. Kun ajoa ryhtyi jakamaan toiselle asiakkaalle, niin laite sammui heti.

Käytännössä kolme mäntyharjulaista taksia on lopettanut Kela-kyytien ajon toistaiseksi juuri laiteongelmien vuoksi. Kettusen taksia ajava Eeva Jääskeläinen on jatkanut Kela-kyytien ajoa ongelmista huolimatta.

– Kun laite sekoilee kesken ajon, on oltava nopea, että sen saa heräämään uudestaan. Jotkut ominaisuudet on saatu toimimaan viime viikkoina, mutta esimerkiksi sotekyytikortit eivät edelleenkään toimi, Jääskeläinen sanoo.

Yrittäjän kannalta tilannetta mutkistaa se, että mittareista pitäisi maksaa kuukausittain noin 200 euron leasing-maksua. Seppo Kettusen mukaan hyvää tilanteessa on se, että ensimmäistä laskua ei ole vielä kuulunut.

– Eikä sitä pitäisi näistä kuukausista tullakaan. Olin onneksi viisas ja otin laitteen vain toiseen autoon. Toisella autolla on mukava ajella, kun siinä ei tarvitse huolehtia toimimattomasta tekniikasta. Toisaalta tällä ei voi ajaa Kela-kyytejäkään.

Jorma Laitisen mukaan tilanne ei ole sen helpompi Pertunmaallakaan. Laitinen sai asennutettua oman autonsa laitteiston vasta kuluvalla viikolla.

– Puolitoista kuukautta siinä meni. Nyt vain odotellaan, että miten systeemi toimii. Onneksi tänä väliaikana on ollut muutakin ajoa tarjolla, Laitinen toteaa.

Laitinen sai ostettua oman laitteensa sysmäläiseltä autoilijalta, joka lopetti ajot uudistuksen myötä. Laite on hiukan uusia leasing-laitteita vanhempi.

– Kyllähän tämä hassu tilanne kaiken kaikkiaan on. Moni autoilija ei ole ehtinyt mukaan Kela-ajoihin, koska heillä oli autoissaan väärän merkkiset mittarit. Nyt laitteita ei sitten ehditä vaihtamaan, Laitinen harmittelee.