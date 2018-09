Pertunmaan lapsiperheille taas iso lisäetu: päivähoidon maksut poistuvat kokonaan

Pertunmaa poistaa kokonaan lapsiperheiden päivähoitomaksut. Kunnanvaltuusto päätti maanantaisessa kokouksessaan kattaa päivähoitomaksut tulevaisuudessa kunnan testamenttivaroista. Pertunmaalla on tällä hetkellä päivähoidossa kolmisenkymmentä lasta. Henkilökuntaa kahdessa päiväkodissa on kymmenkunta. Tuottoja päivähoidosta tuli viime vuonna noin 60 000 euroa.

Kunta on ollut avokätinen lapsiperheitä kohtaan jo aiemmin. Pertunmaa on maksanut testamenttivaroista kotona hoidettavien lapsien perheille kotihoidon kuntalisää viime vuodesta lähtien. Syksystä lähtien alle kolmivuotiaista maksettava summa nousi 150 eurosta 250 euroon kuukaudessa. 3–6 -vuotiaista lapsista maksetaan nyt 75 euroa kuussa entisen 50 euron sijaan. Kunnassa kotihoidon kuntalisää saa tällä hetkellä parikymmentä lasta noin 15 eri perheestä.

Päivähoidon esimies Anna-Liisa Lehtinen kertoo, että päätös maksuttoman päivähoidon aloittamisesta liittyykin perheiden väliseen tasa-arvoon.

– Kunnassa heräsi keskustelu siitä, ovatko perheet tasavertaisessa asemassa. Se perhe, jolla ei joko ole alle kolmivuotiasta lasta tai ei muuten pysty kotihoidon kuntalisää käyttämään, ei pysty nauttimaan näistä kunnan testamenttivaroista. Sitten ryhdyimme pohtimaan, miten päivähoidon asiakkaat pystyisivät näistä varoista nauttimaan ja syntyi ajatus maksuttomasta päivähoidosta, Lehtinen avaa päätöksen taustoja.

Lehtinen kuitenkin painottaa, ettei lasten kotihoitoa ja päiväkodissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta pitäisi nähdä toisilleen vastakkaisina asioina.

– Tarkoituksena on, että perheillä olisi aito valinnan mahdollisuus siihen kumpaa tapaa he käyttävät. Tarkoituksena on, että molemmat perhetyypit saisivat iloa testamenttivarojen käytöstä, hän alleviivaa.

Kokopäivähoidon maksut vaihtelevat tällä hetkellä nollamaksuluokan ja 289 euron välillä kuukautta kohden.

– Sinänsähän perheet jäävät edelleen epätasa-arvoiseen asemaan. Se, jolla maksu on jo tällä hetkellä nolla euroa, ei hyödy tästä uudistuksesta. Se, jolla on maksu tietenkin hyötyy. Toisaalta mikään malli ei ole täysin aukoton, Lehtinen pohtii.

Pertunmaan lapsiluku on ollut viime vuosina jyrkässä laskussa ja se on näkynyt myös varhaiskasvatuksessa. Vielä vuosikymmenen alkupuolella päivähoidon piirissä oli kuutisenkymmentä lasta. Muutaman viime vuoden aikana päivähoidossa olevien lasten määrä on liikkunut 30-40 lapsen välillä.