Rekolan tilalla vieraili skotteja hakemassa vinkkejä karjanjalostukseen, ihmetystä herättivät niin vasikoiden punnitus kuin lomitusjärjestelmäkin

Rekolan tilalla Pertunmaalla kävi skottivieraita viime perjantaina. Pysähdys oli osa skottien vastavierailua, sillä suomalaiset kasvattajat olivat tutustumassa skottilaisiin tiloihin jo viime lokakuussa. Skoteissa heräsi välittömästi kiinnostus lähteä hakemaan oppia Suomesta.

Liisa Volanen Rekolasta kertoo, että vieraat ihailivat erityisesti Suomen luontoa. Isäntäväki oli lisäksi halunnut järjestää vierailleen jotain ekstraa vetämällä Skotlannin lipun lipputankoon. Tämä ihastutti vieraita.

– Olimme sattumalta saaneet kaverilta ihan virallisen Skotlannin lipun, niin laitettiin se sitten lipputankoon. Olihan se komean näköinen vasten Suomen sinistä taivasta, Volanen kertoo.

Skotit tulivat Suomeen jo alkuviikosta, mutta vierailu Rekolassa oli vasta perjantaina. Reissu alkoi Länsi-Suomesta.

Rekola valikoitui yhdeksi kohteeksi, koska siellä kasvatetaan ylämaankarjaa, ja matkanjärjestäjät halusivat mukaan mahdollisimman erilaisia tiloja.

Vierailuun kuului karjan esittelyä sekä selostuksia jalostuksesta, sukutauluista ja kasvatuksesta.

– He olivat meillä sen kolme tuntia, ja koko ajan riitti kyllä puhuttavaa. Vasikoiden punnitus oli heille uutta, sillä Skotlannissa karjan annetaan kasvaa itsekseen ja sitten se menee teuraaksi, Volanen kertoo.

Skotlannin koko järjestelmä eroaa hyvin pitkälti Suomen maatiloista.

– He olivat hyvin yllättyneitä maataloustuista ja lomitussysteemeistä. Heidän silmissään olemme yrittäjiä, kun Skotlannissa karja on vähän niin kuin siinä sivussa.

Ruokailuksi skottilaisille oli järjestetty keittoa sekä kolmioleipiä. Kolmioleivät ovat skottilaisille tuttua ruokaa, mutta niitä oli tuunattu suomalaisilla täytteillä.

Skottivieraat jatkoivat matkaansa Porvooseen, jossa oli lauantaina näyttely. Myös Rekolasta lähdettiin paikan päälle.

– Vieraiden lisäksi meillä oli täällä myös kaksi skottituomaria, joilta kyselin jalostusneuvoja. He liittyivät sitten muiden skottien seurueeseen Porvoon-matkaa varten.

Varsinaisia vieraita oli 17.