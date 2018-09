Satotuotteet tekivät jälleen kauppansa Kuortin sadonkorjuupäivässä viikonloppuna, monet miettivät jo ensi vuotta

Kottikärryjä vilisee ympäriinsä. Ne on lastattu täyteen perunaa, porkkanaa ja sipulia sekä muita satotuotteita. Välillä ne palaavat tyhjinä takaisin lähtöpisteeseensä, jossa ne täytetään uutta asiakasta varten.

– Jos meillä olisi kellari, niin olisin ostanut sen täältä täyteen, Anna Putkinen nauraa.

Sama ajatus vaikutti olevan useammallakin, sillä perinteinen sadonkorjuupäivä Kuortissa osoittautui jälleen menestykseksi. Putkinen ei kottikärryjä tarvinnut, sillä mukaan tarttui lähinnä valkosipulia ja lihaa.

Putkiselle tämä syksy oli ensimmäinen, kun hän pääsi paikalle. Aina muulloin on ollut muita menoja. Kehuja tapahtuma saa erityisesti siitä, että se kokoaa lähituotteet yhteen ja saa ihmiset liikkeelle.

Harmaa ja kolea sää ei haitannut kaupantekoa, vaan myyjät kiittelivät hyvin sujunutta tapahtumaa.

Heidi Seppälä oli paikalla myymässä ensimmäistä kertaa. Hän oli leiponut 60 kappaleen satsin erilaisia leipiä, mutta reilun tunnin jälkeen jäljellä ei ollut kuin kolme maalaisleipää.

– Vähän alimitoitin tämän. En olisi uskonut, että näin viileällä ilmalla on näin paljon väkeä. Ensi vuonna pitää vähintään tuplata leipien määrä, Seppälä pohtii.

Moni käy turhaan kysymässä ruisleivän perään. Erkki ja Margit Majanen eivät ole ostaneet vielä mitään, mutta ruisleipä heille olisi maistunut.

– Ne ovat hyviä ruisleipiä. Ei liian hapanta, niin maha tykkää, Margit Majanen kertoo.

Heille ei voi myydä kuin lohdutuksen sanoja siitä, että juuri on jo tuloillaan. Yhdentoista aikaan Seppälä kerää kojunsa autoon, sillä kaikki on myyty.

– Jääpähän aikaa omille ostoksille.

Maistelumahdollisuus on monelle tärkeä. Rauni Orasmaa sekä lapset Lumi ja Hugo Laatunen käyvät maistelemassa erilaisia pikkelsejä sekä omenahilloa.

– On täällä muutamana vuotena tullut käytyä ja ensi vuonna uusiksi. Tulin ostamaan äidilleni juureksia, mutta jotain tarttuu aina omaankin kassiin, Orasmaa kertoo.

Tällä kertaa Orasmaa silmäilee mansikkamehua, joka lähteekin lopulta matkaan.

Mirja Koukelo ja Lasse Ikonen tulivat tapahtumaan selkeän ostoslistan kanssa. Kottikärryyn lastataan perunoita, sipulia, porkkanaa ja kananmunia. Ostoslistan ulkopuolelta kärryyn päätyy lisäksi avomaankurkkuja.

– Tämä on hieno tapahtuma, kun käsityöläisetkin pääsevät esille. Ilman tällaista tapahtumaa suoraan tilalta tulee harvemmin ostettua, Koukelo kertoo.

– Kyllä me marjoja aina haemme suoraan tilalta, muistuttaa Ikonen.

Kaikki eivät ole mukana vain myymässä. Laura Hyyryläinen Paakkarin maitotilalta viihdyttää lapsia.

– Meillä ei täällä juuri myyntimahdollisuutta ollut, joten sovimme muiden osallistujien kanssa, että me tarjoamme ilmaiseksi kasvomaalauksia, Hyyryläinen kertoo.

Hyyryläisen mielestä on kuitenkin tärkeää olla mukana edistämässä tilojen yhteistä asiaa.

Lapset viihtyvätkin hyvin pisteellä, jossa saa kasvomaalausten lisäksi leikkiä polkutraktoreilla. Aikuiset puolestaan kiertelevät myyntipisteeltä toiselle.

On helppo kuvitella, että väki löytää paikalle myös ensi vuonna. Moni sanookin heti, että on tulossa ensi vuonna uudestaan.