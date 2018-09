Tässä ovat Mäntyharjun keskustaan suunnitellut terassitalot – kaavaillaan nykyisen kunnantalon paikalle

Mäntyharjun huonokuntoisen kunnantalon paikalle suunnitellaan kahta laadukasta asuinkerrostaloa. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina suunnitelman, jossa kunta ostaa kahdelta yritykseltä terassitalojen rakentamiseen liittyvää konsultointia ja arkkitehtisuunnittelua noin 74 000 eurolla.

Peruskorjauksen tarpeessa olevan kunnantalon paikalle on ideoitu rakennettavaksi kaksi terassitaloa, joista avautuvat näkymät Kurkilammelle. Suunnitelmassa taloissa on yhteensä 15 asuntoa, joiden koko vaihtelee 50 ja 120 neliömetrin välillä. Talojen keskustan puoleisille julkisivuille on suunniteltu monitoimitiloja. Asuntojen neliöhinta lähentelee 4000 euroa ja neliöitä kahdessa talossa olisi yhteensä 2800.

Asuntoja on tarkoitus kaupata yksityisille henkilöille. Kunnalla ei ole tarkoitus hankkia taloista omia osakkeita, sanoo kunnanjohtaja Jukka Ollikainen.

– Olisimme korkeintaan vuokralaisia alakerran tiloissa. Tarkoitus on viedä tämä eteenpäin yksityisellä rahalla. Toteutuessaan tämä voi todella viedä meidän elinvoimaa eteenpäin, kunnanjohtaja Jukka Ollikainen perustelee.

Ollikaisen mukaan idea terassitaloista on tämänhetkisistä suunnitelmista kunnan kannalta ehdottomasti paras. Kunnantalon purkamisesta tai sen korjaamisesta olisi tulossa joka tapauksessa isoja kuluja.

– Tämän hankkeen edullisuus kunnan kannalta on siinä, että joku purkaisi kunnantalon, eikä meidän tarvitsisi tehdä sitä itse. Joku toisi samalla mukanaan tänne myös elinvoimaa.

Terassitalojen luonnoksen on toteuttanut arkkitehtitoimisto Synopsis Architectsin arkkitehti Linda Cairenius yhdessä Akileija Oy:n Ari Soikkelin kanssa. Soikkeli tunnetaan majoitusliike Linkkumyllyn yrittäjänä. Hän toimii myös Visit Mäntyharjun ry:n puheenjohtajana. Akileija oy vastaa myös talojen ennakkomarkkinoinnista.

Soikkelin mukaan talojen ennakkomarkkinointi on tarkoitus aloittaa jo tulevana keväänä.

– Varmasti osa mäntyharjulaisista lunastaisi siitä itselleen osakkeen. Mahdollista myös on, että joku haluaisi ostaa tämän sijoitus- tai kakkosasunnoksi. Yksi kohderyhmä ovat myös mökkiläiset, jotka eivät enää jaksa ylläpitää vanhaa mökkiään, mutta haluavat jäädä Mäntyharjulle, Soikkeli pohtii.

Alustavassa suunnitelmassa asuntoja on nelikerroksisissa taloissa yhteensä 15, mutta mahdollisen lisäkerroksen rakentamisella määrä nousisi 20:een. Terassitalo poikkeaa normaalista kerrotalosta siten, että lähes kaikissa asunnoissa asukkailla on käytettävissä terassi, johon aurinko paistaa ainakin osan päivästä.

Ari Soikkeli näkee laadukkaasti toteutetuissa asunnoissa markkinaraon, joka vastaa nykyaikaista vaatimustasoa. Soikkelin mielestä terassitalot olisivat merkittävä päänavaus paitsi Kurkilammen seudun kehittämisen, myös koko Mäntyharjun tulevaisuuden kannalta.

– Toteutuessaan tämä olisi todella iso juttu Mäntyharjulle. 1980-luvullahan Mäntyharju ja Hanko olivat vielä tasaveroiset mökkikunnat, jonne pääkaupunkiseudulta lähdettiin viettämään kesäksi aikaa. Mäntyharjulla ei ole tapahtunut tällaisella kiinteistöpuolella mitään kehitystä sen jälkeen. Uskomme, että tästä voisi lähteä liikkelle positiivinen kierre joka ruokkisi itse itseään.

Terassitaloja löytyy myös muualta maasta. Alvar Aalto suunnitteli 1930-luvulla oman terassitalonsa Euran Kauttualle. Talo oli alun perin suunniteltu paikallisen tehtaan ylemmille toimihenkilöille ja nykyisin se toimii näyttelytilana. Arkkitehti Linda Cairenius arkkitehtitoimisto Synopsis Architectsista kertoo, että Mäntyharjun terassitalojen terassitalojen yksi inspiraation lähteistä on juuri Aallon Euraan suunnittelema talo.

Mäntyharjuun kaavailtuun terassitaloon on suunniteltu myös läpitalon huoneistoja, joista olisi näkymät Kurkilammen lisäksi myös torin puolelle.

– Tässä talomallissa aurinkoa paistaa kaikille terasseille. Rakennusten väliin jäävälle sisäpihalle on puolestaan mahdollista saada palveluja, kuten pientä kesäpaviljonkia, terassia ja muita keskustaa elävöittäviä toimintoja, Ari Soikkeli kuvaa.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan terassitaloidea on kunnantalon tontin tähänastisista kehittämisvaihtoehdoista paras ja toteuttamiskelpoisin. Hän kuitenkin painottaa, että kyse on vasta talohankkeen selvittämisestä.

– Kaikki puhuvat kunnan elinvoimasta. Kukaan ei ole kuitenkaan valmis investoimaan tähän ilman kunnollista selvittämistä. 60 000 euroa (suunnittelun veroton hinta) on iso summa, mutta tämä kortti meidän kannattaa ehdottomasti katsoa. Jos tämä kortti ei vedä, niin keskustan kehittäminen saa aika kovan kolauksen, Ollikainen toteaa.

Terassitalosuunnitelman rinnalla kunta pitää edelleen vaihtoehtoina kunnantalon remonttia tai kokonaan uuden kunnantalon rakentamista samalle tontille. Kunnan investointisuunnitelmassa kunnantaloon oli varattu vuodelle 2021 miljoona euroa. Valmisteilla olevassa talousarviossa investoinnin siirtämistä esitetään siirrettäväksi kahdella vuodella eteenpäin.

Syy muutokseen on kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen mukaan siinä, että talon ongelmallisin osa, eli pohjakerros on nyt alipaineistettu ja otettu pois toimistokäytöstä. Se antaa Ollikaisen mukaan kunnalle lisäaikaa talon kohtalosta päätettäessä.

Kunnan mukaan talon tulevaisuuden vaihtoehtoina ovat talon peruskorjaus tai sen purkaminen ja uusien tilojen rakentaminen pienemmälle tilatarpeelle. Ollikaisen mukaan paras suunnitelma olisi nykyisen rakennuksen myyminen sijoittajalle tai rakentajalle, jolloin kunnan tarvitsemat tilat voisivat olla vuokratiloja ja osana jotain muuta kiinteistökokonaisuutta. Tämä toteutuisi esimerkiksi terassitalosuunnitelmassa.

– Kaikki vaihtoehdot tarvitsevat joka tapauksessa selvittämistä. Terassitalosuunnitelma on kunnan kannalta paras. Se on myös edullisin.