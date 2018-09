Vaalit lähestyvät – 51 asettui ehdolle Mäntyharjun kirkkovaltuustoon

Ehdokasasettelu syksyn seurakuntavaaleissa päättyi maanantaina 17.9. Vaalissa valitaan 19 jäsentä Mäntyharjun seurakunnan kirkkovaltuustoon.

Vaalilautakunta julkistaa ehdokkaiden nimet virallisesti lokakuun 2. päivä.

– Ehdokaslistoissa on oikaisutarvetta ja oikaisut pitää jättää 1. lokakuuta mennessä, kertoo vaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Koljonen.

Ehdokkaita listoilla nyt yhteensä yhteensä 51. Ehdokaslistoja on jätetty neljä.

Syksyn 2014 seurakuntavaaleissa ehdokkaita oli Mäntyharjulla 55. Ehdokaslistoja oli viisi, joista neljä oli taustaltaan puoluepoliittisia ja yksi sitoutumattomien.

Pertunmaa oli vuonna 2014 itsenäinen seurakuntansa, jossa ehdolle asettui 29 seurakuntalaista kolmelta eri listalta.

Nyt seurakuntien yhdistyttyä Mäntyharjun ja Pertunmaan ehdokkaat ovat tasavertaisessa asemassa.

Vaalipäivä on sunnuntai 18. marraskuuta, jolloin äänestyspaikkana on vain Mäntyharjun seurakuntatalo.

Ennakkoäänestys on 6.–10. marraskuuta, eli ennakkoäänestyspäivät ovat tiistaista lauantaihin. Ennakkoon voi äänestää muun muassa Pertunmaan kirkossa ja vanhusten palvelutaloissa, minkä lisäksi järjestetään mahdollisuus kotiäänestyksiin.

Äänioikeutettuja ovat seurakunnan jäsenet, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta 18. marraskuuta mennessä. Heitä on seurakunnassa 5 356.

Seurakuntavaalien vaalikone julkaistaan 8. lokakuuta osoitteessa www.vaalikone.seurakuntavaalit.fi.

Vaalikoneessa on 19 kysymystä, joista valtaosa on kaikille yhteisiä. Ne liittyvät muun muassa seurakunnan toimintaan, talouteen ja avun kohdentamiseen. Lisäksi kysytään kantaa seurakunnan ympäristövastuuseen, eutanasiaan, pakolaisten auttamiseen ja sukupuolineutraaliin avioliittolakiin. Lisäksi on muutama seurakuntakohtaiseksi räätälöity kysymys.

Ehdokkaat voivat vastata vaalikoneen kysymyksiin 24. syyskuuta alkaen.

Pertunmaalaiset ovat asettuneet yhteiselle listalle nimikkeellä Lähiseurakunta. Ehdokasmäärältään suurin on kokoomus-taustainen Huomisen kotiseurakunta 20 ehdokkaallaan.

Sitoutumattomien seurakuntaväellä on omat neljä ehdokastaan. Heidän nimiään valitsijayhdistys ei halua vielä julkistaa.

Nimiä ei halua vielä julkistaa myöskään Meidän seurakunta-valitsijayhdistys. Sen 16 ehdokasta on poliittisesti lähellä keskustaa.

Lähiseurakunnan ehdokkaat:

Miia Hämäläinen, Markku Laine, Liisa Lehto, Raimo Mattila, Marjatta Nikkinen, Saana Poskiparta, Aini Pöyry, Maria Sirén, Raili Toivonen, Heimo Tuukkanen, Kirsi Vekkeli.

Huomisen seurakunnan ehdokkaat:

Janne Haajanen, Erja Halinen, Veli-Matti Halme, Iina Hoteila, Anne Häkkänen, Kristiina Häkkänen, Jari Jantunen, Heta Jukola, Juhani Junnila, Panu Karjalainen, Toni Konga, Oiva Korhonen, Helena Lahdelma, Jukka Lehtonen, Ilkka Matikka, Teppo Nikkinen, Sinikka Relander, Liisa Torniainen, Marjo Tyrväinen, Mika Volanen.

Muokattu: Kello 14 lisäämällä jutun loppuun ehdokkaiden nimiä.