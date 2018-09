Askelma viitoitti tietä – Mäntyharju ottaa työllisyyden hoidon omiin käsiinsä

Mäntyharju on siirtämässä työllisyyden hoitoa verovaroin maksettavaksi ensi vuoden alusta alkaen.

EU-rahotteinen Askelma-hanke päättyy syyskuun lopussa. Tosin hankkeelle on haettu jatkoaikaa vuoden loppuun saakka, sillä rahoitusta on vielä jäljellä.

Askelma-hankkeessa on parannettu työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä Askeleen työpajoissa. Heidän avukseen palkattiin kaksi työvalmentajaa hankkeen alkaessa syksyllä 2016. Tavoitteena oli auttaa tuetusti avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

– Hanke on näyttänyt meille tietyt askelmerkit. Niiden turvin työllisyydenhoidosta on otettavissa lisää hyötyä ja tehoa irti, uskoo kunnan hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen.

– Askelma-hankkeen ansiosta kunnan työttömyysluvut ovat jonkin verran korjaantuneet, kiittää hankkeen ohjausryhmän jäsen Timo Kuoksa.

Hän sanoo toivovansa jatkossa tavoitteellisempaa työvoimapoliittista otetta, kohti avoimia työmarkkinoita. Kuoksan tietojen mukaan avoimille markkinoille olisi hankkeen aikana työllistynyt 5-10 henkilöä.

Mäntyharju on varannut työllisyyden hoitoon ensi vuoden talousarvioon 700 130 euroa.

Summasta 280 000 euroa on varattu Kela-maksuihin. Pelkästään elokuussa kunta maksoi Kelalle 24 000 niin sanottuja sakkomaksuja. Kela-sakoilla tarkoitetaan kuntien maksamia osuuksia pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta.

Aktiivinen työllisyyden hoito on viime vuosina pienentänyt kunnalle koituvia Kela-sakkoja ja on siten koitunut kunnalle eduksi.

– Kaikkea ei voi mitata rahalla. Työllistymisellä on vaikutusta elämän laadullekin ja syrjäytymisen estämiselle, huomauttaa Penttinen.

Jäljelle jäävää rahaa voidaan käyttää muun muassa työpajatoimintaan. Pajat jatkavat toistaiseksi ennallaan Askeleella, mutta suunnitelmissa on muuttaa toiminnan sisältöä

– Pajan ei tarvitsisi olla sidottu neljän seinän sisään tiettyyn kiinteistöön. Pajalta käsin voisi lähteä töihin kunnan eri yksiköihin tai kolmannelle sektorille, mainitsee Penttinen.