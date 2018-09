Unelma Pertunmaan uudesta liikuntahallista heräsi eloon – ”Nyt se selvitetään pohjamutia myöten”

Pertunmaalle vuosikausia unelmoitu uusi liikuntahalli otti viime viikolla askeleen eteenpäin kunnanhallituksen liputettua yksimielisesti hankketta ehdottaneelle aloitteelle.

Hankkeen puuhamiehet, eli Tuomas Paasonen (ps.) ja Jarmo Lahtinen (sit.), perustelevat uuden hallin rakentamista sillä, että nykyisen Kisarannan urheilutalon kenttä on liian pieni salibandyn pelaamiseen. Kaksikon mukaan nykyinen liikuntahalli ei myöskään sovellu kunnolla lentopallon harrastamiseen: katto on liian matalalla eikä tilaa saa jaettua kahteen suureen lohkoon.

Uuden hallin rakentamista puoltaa aloitteentekijöiden mukaan myös se, että nykyisen urheilutalon matto tulee tarvitsemaan lähiaikoina korjausta tai vaihtamista.

– Nykyisen hallin tilat ovat muutenkin vanhat, eivätkä ne houkuttele liikkumaan. Myös koulut tarvitsevat lisää tilaa liikuntatunneille. Tällä hetkellä koululaisilla on päällekkäistunteja, Jarmo Lahtinen luettelee uuden hallin rakentamisperusteita.

Kaavailujen mukaan vanha halli jäisi esimerkiksi ja skeittaajien käyttöön. Siellä voisi pitää lisäksi koiranäyttelyitä. Lahtisen mukaan uuden hallin rakentaminen olisi hyvä toteuttaa juuri nyt.

– Tätähän on suunniteltu niin pitkään kuin minä muistan, mutta se on aina torpattu. Ehkä nykyiset päättäjät ajattelevat niin, että jotain on tehtävä juuri nyt, sillä 10 vuoden päästä rakentaminen voi olla liian myöhäistä. Silloin voidaan olla osa isompaa kuntaa, eikä investoiminen Pertunmaalle enää onnistu.

– Uusi halli olisi pidemmällä tähtäimellä muutenkin tärkeä asia Pertunmaalle. Jos ajatellaan Kuortin kehittämistä ja mahdollisesti tänne muuttavia ihmisiä, niin kyllähän hekin haluavat paikkakunnalta muutakin kuin pelkän työpaikan, Lahtinen lisää.

Käytännössä uutta hallia on suunniteltu nykyisen urheilutalon viereen. Lahtisen mukaan ajatuksena on, että hallien väliin rakennettaisiin yhdyskäytävä, joka mahdollistaisi liikkumisen rakennusten välille. Alustavasti hallin kooksi on suunniteltu noin 1000 neliötä. Lahtisen mukaan sen kokoisia halleja on rakennettu Suomessa avaimet käteen -periaatteella vajaalla 1,4 miljoonalla eurolla.

– On ollut puhetta, että hallissa olisi kentän lisäksi myös pienimuotoinen katsomo. Vaihtoehtona on myös pukuhuonetilojen rakentaminen, mutta tällaisista yksityiskohdista pitää neuvotella mahdollisen rakennuttajan kanssa kunhan hanke etenee.

Rahoituspuoltakin on jo mietitty. Kunnanjohtaja Juha Torniaisen mukaan hankkeessa olisi mahdollista käyttää osarahoituksena Hannu Vigmanin vuonna 2015 jälkeensä jättämää perintöä. Vanhus- ja lapsityöhön korvamerkityn testamenttivarannon arvo on Torniaisen mukaan tällä hetkellä 1,159 miljoonaa euroa.

– Halli tulisi niin vanhusten kuin lasten käyttöön, eli se sopisi testamentin henkeen. Halli voisi muutenkin olla vetovoimatekijä kunnalle, Torniainen sanoo.

Torniainen kuitenkin painottaa, että toteutuessaan hankkeeseen on saatava avustuksia myös kunnan budjetin ulkopuolelta. Ilman sitä uuden hallin rakentaminen ei toteudu, sillä kunnan hartiat ovat siihen liian pienet.

Jarmo Lahtisen mukaan hallin rakentamiseen on tarkoitus hakea avustusta ainakin valtion liikuntapaikkarakentamiseen kohdennetusta varoista. Toinen elätelty avustuslähde ovat Leader-tuet, jotka ovat peräisin Euroopan unionilta.

– Tarkempia suunnitelmia hankkeesta tehdään syksyn aikana. Ensi kuun aikana ryhdytään väsäämään avustushakemuksia. Keväällä tiedossa pitäisi olle myös päätösaikataulu hallin suhteen, Lahtinen sanoo.

Minään 100-prosenttisen varmana asiana Lahtinen ei hallihankkeen etenemistä kuitenkaan pidä. Hänen mielestään asia on viimeinkin hyvä selvittää pohjamutiaan myöten.

– Kukaanhan ei ole aiemmin syventynyt tähän asiaan kunnolla. Nyt tarkoituksena on siis selvittää, että onko meillä resursseja tähän hankkeeseen. Sitten kun asia on selvitetty, niin tiedämme, että onko meillä laisinkaan mahdollisuutta tähän uuteen halliin, Lahtinen toteaa.

Pertunmaan liikuntahallihankkeen eteneminen riippuu paitsi luottamushenkilöiden mielipiteistä, myös siihen saatavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Yksi varteenotettavimmista tukirahoituksesta on valtion liikuntapaikkarakentamiseen vuosittain myöntämä avustus.

Veikkausvoittovaroista myönnettävät avustukset on tarkoitettu uusien liikuntapaikkojen rakentamiseen ja vanhojen peruskorjaukseen. Alle 700 000 euron hankkeista päätöksen tekee Itä-Suomen aluehallintovirasto ja sitä suuremmista päättää puolestaan opetus- ja kulttuuriministeriö. Pertunmaan uuden liikuntahallin osalta avustusasia menisi siis ministeriön päätettäväksi.

Avustusta myönnetään enintään 30 prosenttia hankkeen arvonlisäverottomasta kustannusarviosta, mutta ei kuitenkaan yli 750 000 euroa. Rakennusneuvos Erja Metsäranta opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo, että avustuksia suunnataan laajoja käyttäjä- ja ikäryhmiä liikuttaviin hankkeisiin.

– Väestöpohja on yksi kriteeri. Liikuntapaikkoja suositellaan olevan myös koulujen lähistöllä. Tärkeää on, että hankkeet liikuttavat kaikenlaisia ikäryhmiä, myös vammaisia, Metsäranta toteaa.

Johtaja Matti Ruuska Itä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että uudet liikuntahallihankkeet ovat vuosittain laskettavissa yhden käden sormilla. Isommista hankkeista mukaan mahtuu joka vuosi uima-, jää- ja liikuntahallien rakentammisia ja peruskorjauksia.

– Meille tulee vuosittain 20–40 avustushakemusta. Niistä isompia ministeriöön meneviä (yli 700 000 euron) hankkeita on kolmasosa ja loput jäävät aluehallintoviraston päätettäväksi.

Tänä vuonna ministeriö myönsi isommista hankkeista tukea Maaningan nuoriso- ja urheilutalon peruskorjaukseen Kuopioon, Polvijärven liikuntahallin peruskorjaukseen Pohjois-Karjalaan sekä uuden harjoitusjäähallin rakentamiseen Kuopioon. Kaikki saivat maksimituen, eli 750 000 euroa.

Mäntyharjun Kisalan liikuntahallin peruskorjausta ministeriö on suunnitellut tukevansa ensi vuonna niin ikään 750 000 eurolla. Lopullisen päätöksen asiasta tekee maan hallitus ensi keväänä.

Jos Pertunmaa mielii mukaan lähivuosien tai jopa ensi vuoden tukikisaan, hakemus uudesta liikuntahallista tarkkoine suunnitelmineen on lähetettävä Itä-Suomen aluehallintovirastoon tämän vuoden loppuun mennessä.