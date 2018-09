Kari Koliseva ja Jaana Suhonen päättivät laittaa vanhan sukumökin uuteen uskoon. Remonttipäätös ei ole helppo, sillä mökissä on elänyt viisi sukupolvea

Mäntyharjun ja Pertunmaan rajalla Karankämäessä mökkeilevillä Jaana Suhosella ja Kari Kolisevalla on edessään iso päätös. Suhosten suvun 1970-luvulla rakentama saunamökki on tullut nykymuodossaan tiensä päähän ja kaipaa kunnollista remonttia.

Ensi keväänä mökki jyrätään joko maan tasalle tai laitetaan viimeisen päälle uuteen uskoon lattiasta kattoon saakka.

– Jos päädymme pelkkään remonttiin, niin siinäkin yhtenä vaihtoehtona on, että pystyyn jäävät pelkät ulkoseinät ja pohjalaatta. Kun lähdetään remontoimaan, niin tehdään se sitten kunnolla, Jaana Suhonen naurahtaa.

Suhoselle vanhan sukumökin remontoiminen ei ole kuitenkaan mikään yksinkertainen juttu. Rakennukseen ja sen ympäristöön liittyy runsaasti lämpimiä muistoja menneistä kesistä ja läheisistä ihmisistä.

Hänelle vanhan mökin purkaminen merkitsee samalla luopumista tärkeästä ja tutusta ympäristöstä.

– Tässä mökissä on elänyt kaikkiaan viisi sukupolvea. Emme ole halunneet tehdä asiaa nopeasti hetken mielijohteesta, vaan suunnittelu on ottanut oman aikansa. Täytyy myöntää, että kaikille muille, kuten miehelle ja lapsille, tämä on paljon helpompi asia päättää kuin minulle, Suhonen toteaa.

Kuten yleensäkin mökkiremontteja suunniteltaessa, myös Suhosen ja Kolisevan kohdalla projekti on paisunut kuin pullataikina. Alun perin kunnostusta kaavailtiin pelkkään saunamökkiin, mutta nyt suunnitelmat ovat laajentuneet myös 1990-luvun alkupuolella rakennettuun päämökkiin.

– Alun perinhän meidän piti laittaa uusiksi vain saunamökin katto. Nyt uudempaankin mökkiin on tulossa ainakin ikkunaremontti ja ilmalämpöpumppu. Myös ilmanvaihto kaipaa laittoa, Kari Koliseva kertoo.

Suhonen ja Koliseva kertovat lähteneensä mökkiensä kunnostusprojektiin täysin tyhjältä pöydältä. Viime kuukausien aikana tutuksi ovat tulleet paitsi rakennusalan kiemurat, myös kuntien lupakäytännöt.

Kolisevan mukaan korvaamatonta apua on tullut erityisesti Mikkelin lähikunnissa toimivalta Mökit kuntoon -projektilta ja sen vetäjältä Anne Innaselta. Hän auttaa juuri Kolisevan ja Suhosen kaltaisessa tilanteessa olevia vapaa-ajanasukkaita.

– Mehän emme tunne alueelta lainkaan ammatti-ihmisiä. Olemme rakentaneet kotiimme Pirkanmaalle omakotitalon, mutta mökkikunnan lupakäytännöistä meillä ei ollut minkäänlaista tietoa. Anne opasti meidät lukuisten ihmisten puheille ja hän tuntui olevan alusta saakka tosissaan mukana. Hän kävi paikan päällä ja kertoi oman näkemyksensä asiaan, Koliseva kiittelee.

Eniten taustatyötä ovat teettäneet lupiin liittyvät kysymykset. Kolisevan mukaan hän on projektin aikana huomannut kuinka yksinkertaisetkin mökin muutostyöt saattavat vaatia paljon lupatyötä.

– Yksinkertainenkin homma voi poikia paljon työtä. Esimerkiksi selvisi, että jos kattoremontin aikana piipun paikka nousee, niin se vaatii uudet piirustukset. Lisäksi ikkunaremontti saattaa muuttaa muuttaa julkisivua ja se voi vaatia myös uusia piirustuksia. Jos taas sisälle tehdään leveämpiä huoneita niin silloin apuun tarvitaan rakennussuunnittelijaa. Liitereiden koot saattavat myös vaihdella kunnasta toiseen,Koliseva luettelee esimerkkeinä.

Yksi asia on kuitenkin tuonut Suhosen ja Kolisevan perheen mökkiprojektiin helpotusta: lapsetkaan eivät ole kaivanneet uudistettavaan saunamökkiin suihkua.

– Tämä tarkoittaa sitä, ettemme tarvitse mökille uutta jätevesijärjestelmää. Sitä ei tarvita, jos mökille ei tule lämminvesivaraajia, Koliseva iloitsee.

Muutenkin saunamökin remontti pyritään tekemään perinteitä kunnioittaen.

– Haluamme pitää sen mökin mökkinä. Siitä ei tule liian moderni, vaan sen pitää sopia ympäristöön ja tunnelmaan. Suosimme luonnonmukaista rakentamista, emmekä halua mökistämme muovitettua pulloa. Tarkoituksena on käyttää kuitu- ja muita ekoeristeitä, Suhonen sanoo.

Remontin suunnittelussa ovat vahvasti mukana myös perheen lapset, jotka ovat niin ikään mökin vakikäyttäjiä. Suunnittelua pyritäänkin tekemään porukalla.

– Yleensä puhutaan, ettei nuoriso halua enää nykyisin mökkielämää. Ehkä meidän lapset ovat tässä kohtaa poikkeuksia, sillä he pitävät mökillä olosta. Uudistamista tehdään siksi yhdessä suunnitellen. Erimielisyyksiä on ollut lähinnä väreistä. Nuoret haluavat vähän vaaleampaa mitä me Karin kanssa, Suhonen kertoo.

Suhosen ja Kolisevan perheessä isomman remontin yksityiskohtia ehditään suunnitella vielä syksyn ja talven ajan. Saunamökin kattoremontti on tarkoitus tehdä kuitenkin jo alkutalvesta. Ennen sitä edessä on vielä paitsi runsaasti suunnittelutyötä, myös paljon eri yksityiskohtien selvittämistä.

Oman vaikeutensa työhön tuo se, että perhe asuu Pirkanmaalla reilun 200 kilometrin päässä mökiltä.

– Kesäloma on kuitenkin oma rajoitettu aikansa. Kun on viikot töissä niin tarjousten kyselytkin ottavat oman aikansa. Kun itse remonttia tehdään niin kyllähän sitä haluaa itsekin olla paikan päällä seuraamassa, Suhonen sanoo.

– Kyllähän mökkielämä teettää paljon työtä omakotiasumisen päälle. Mutta vastapainona se antaa myös niin paljon, että kyllä työ on sen arvoista, hän päättää.

Mökit kuntoon -hanke auttaa remontteeraajia

Mikkelin ympäryskuntien mökkiläisillä on vielä vuoden loppuun asti mahdollisuus saada maksutonta palveluneuvontaa vapaa-ajan asunnoilleen esimerkiksi remonttiasioissa.

Mökit kuntoon -palvelu on ollut kuluvan vuoden ajan tarjolla Mäntyharjun lisäksi myös muualla Mikkelin seudulla.

Mökit kuntoon -pilotin koordinaattori Anne Innanen Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:stä kertoo, että yhteydenottoja on tullut tähän mennessä reilut 100 kappaletta. Puolet niistä on tullut Mikkelin kunnan alueelta. Seuraavaksi eniten mökkien remonttineuvontaa on kysytty Mäntyharjusta. Sieltä yhteydenottoja on tullut parisenkymmentä kappaletta.

– Toivoisin, että ihmiset olisivat pikimmiten liikkeellä. Nyt on vielä hyvää aikaa suunnitella, koska kevät tulee olemaan taas hullunmyllyä. Useat haluavat tarpeensa valmiiksi juhannukseen mennessä ennen lomakautta, Innanen tietää.

Eniten Innaselle on tullut yhteydenottoja jätevesiasioihin liittyen. Heidät on ohjattu suoraan Etelä-Savossa jätevesineuvontaa tarjoavan Omavesi-hankeen pakeille.

– Toiseksi eniten kyselyä on tullut 1970-1980 -luvuilla rakennettujen mökkien laajennuksista ja peruskorjauksista.

Kolmanneksi eniten yhteydenottoja on tullut vanhojen mökkien ilmeen uudistamiseen ja ulkotilojen suunnitteluun liittyen.

– Terassien, kesäkeittiöiden ja kulkuväylien suunnittelu on nyt suosittua. Vanhoihin mökkeihin haetaan sitä kautta uutta luksusta.

Mökkiläisten lisäksi Mökit kuntoon -pilotti on tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yritykset ovat hankkeen kautta päässeet yhteyksiin remontteja ja muita palveluja tarvitsevien vapaa-ajanasukkaiden kanssa.

– Etelä-Savossa yrityksillä on hirvittävän hyviä mahdollisuuksia erilaisten palvelujen tuotteistamiseen. Ihmiset kaipaavat nykyisin avaimet käteen paketteja, jossa on mukana niin suunnittelu kuin kohteen toteutus. Tällä hetkellä asiakkaiden voi olla vaikea löytää kohteisiin oikeanlaisia tekijöitä, Innanen toteaa.

Juttu on osa Kotiplussa-liitettä, jonka näköislehden voit lukea tästä linkistä.