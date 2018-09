Kuortissa muistellaan 119-vuotiasta koulua

28. elokuuta vuonna 1899 Kuortin koulu avasi ovensa oppilaille, tosin eri tiloissa kuin viimeisinä vuosinaan. Oppilaita oli tällöin 27, ei siis paljoa eroa viime kevääseen, kun koulu sulki ovensa koulutoiminnalta, ja Pertunmaasta tuli yhden koulun kunta.

Nykyinen komea valkoinen kivikoulurakennus on nähnyt oppilaita vuodesta 1954 asti, jolloin koulu eli kukoistuskauttaan, 155 oppilaan häärätessä ympäristössä. Kuortin kouluun on kulkenut lapsia pitkienkin matkojen päästä aina Mäntyharjun kunnan puoleltakin. Koulu on valmistellut matkaan monta lasta ja nuorta.

Tämän koulun muistoksi ja rakennuksen uuden elämän alkamisen kunniaksi Kuortin kyläyhdistys ja Pertunmaan kunta järjestävät lauantaina 22. syyskuuta Kuortin koululla juhlan 119-vuotiaalle koulutaipaleelle Kuortissa.

Tapahtuma kulkee sosiaalisessa mediassa nimellä, 119 vuotta koulua Kuortissa. Tapahtuma on avoin kaikille entisille oppilaille, opettajille, henkilökunnalle ja muuten koulun entisestä ja tulevasta toiminnasta kiinnostuneille.

Pertunmaan kunta tarjoaa kakkukahvit 200:lle ja luvassa on lyhyitä puheita sekä puheenvuoroja halukkaille. Tapahtuma painottuu ennen kaikkea vapaaseen seurusteluun ja muisteluun, mutta koulurakennukseen on koottu erilaisia pisteitä, joissa voi halutessaan kiertää ja tutustua rakennuksen nykyiseen olemukseen. Muun muassa koulun entinen oppilas Henry Nieminen on valmistellut historiahetken yhteen luokista vanhojen kuvien kera.

Muissa luokissa on muun muassa selattavissa vanhoja koulukuvia, tietovisa ja muistojen seinä. Lisäksi kerätään laatikkoon ideoita ja toiveita koulurakennuksen jatkokäyttöön liittyen.

– Jos tahdot sanoa muutaman sanan koulun menneiltä vuosilta, voit halutessasi ilmoittaa siitä 050 5981156, kertoo Sini Antinniemi Kuortin kyläyhdistyksestä.

– Jos sinulla sattuu olemaan kaapin nurkassa kuvia koulun alkuajoilta, rakennusvaiheesta tai koulutoiminnasta, niitä voi tuoda paikan päälle katsottavaksi tai lähettää skannattuna 17.9. mennessä osoitteeseen sini.antinniemi@student.oulu.fi

119-vuotta koulua Kuortissa lauantaina 22. syyskuuta kello 15 Kuortin koululla (Vanhatie 100).