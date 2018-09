Pian on pihasuunnittelun aika – ammattilainen korostaa pohjatyön tärkeyttä

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, ja sanonta pitää erityisen hyvin paikkansa viher- ja kivirakentamisessa.

Suunnittelun aika alkaa olla käsillä nyt, jos haluaa vuoden päästä nautiskella puutarhan uudesta ilmeestä.

Perusteellinen suunnittelu vie viherrakentamisen ammattilaiselta jopa useita kuukausia, kohteen laajuudesta ja asiakkaan toiveista tietysti riippuen.

Lähtökohtana rajataan pihasta alueita oleskelulle ja väylille.

– Teen suunnitelman piirtämällä tai tietokoneella. Sen lisäksi on muun muassa pyydettävä tarjouksia materiaaleista ja laadittava kasvillisuuslista hoito-ohjeineen, kertoo viher- ja kivirakentaja Kati Kantola Mäntyharjulta.

Vuoden kierrosta hän varaa mielellään sydäntalven kuukaudet ”paperitöille”.

Ennen suunnittelua Kantola on valokuvannut ja ottanut mittoja kohteesta. Asemapiirustuksesta on usein apua, ja alkukartoitukseen sisältyy tietysti myös budjetista sopiminen.

Raskaampien ulkotöiden sesonki alkaa keväällä.

– Olen saanut juosta huhtikuusta asti. Viime vuoden Kevätmessuista oli paljon apua asiakkaiden löytämiseksi, kertoo Kantola Messukeskuksen tapahtumasta, jossa hän oli mukana Mäntyhajun kunnan osastolla.

Hän perusti yrityksensä Viher- ja Kivityöpalvelu Kantolan vuosi sitten. Nyt tulevaisuus yrittäjänä on alkanut näyttää lupaavalta.

Iso osa asiakkaista on vapaa-ajan asukkaita. Esimerkiksi elokuussa Kantola ahersi kesäasunnolla Mäntyharjun Mouhun kylällä.

Mökin pihan epätasainen maapohja korvattiin betonipohjaisella oleskelualueella, minkä lisäksi rakennettiin kivistä polkuja sisäänkäyntien eteen.

Pohjatyöt muistuttavat täytekakun kokoamista. Kakun eri osia ovat jakava, kantava ja asennuskerros. Kukin tiivistetään ennen seuraavaa kerrosta ja ohjureiden avulla tarkistetaan oikea kaltevuus.

– Pohjatyöt ovat tärkeimmät, etteivät kivet lähde nauramaan maaperän eläessä, sanoo Kantola.

Valtaosa eteläsavolaisesta kesäasutuksesta sijaitsee kuivalla mäntykankaalla.

Pihapiireissä on siten valmiina muun muassa kanervan kaltaisia varpukasveja, ja puolukkaakin voi moni poimia aivan portaiden pielestä.

Mutta entä jos haluaa silmän iloksi värikkäämpää kukkaloistoa?

Ei ongelmaa, vakuuttaa Kantola, tämäkin järjestyy oikeanlaisella pohjatyöllä.

– Eiväthän kukkaistutukset menesty, jos ne vain työntää maahan kaivettuun koloon! Kasvillisuusalustan rakentamiseen tarvitaan alle kangas ja runsaasti multaa, hän huomauttaa.

Istutuksen ympäristön voi halutessaan palauttaa ennallistaa metsästä tuodulla pintakerroksella tai kuntalla.

