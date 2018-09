Mauri riepottelee lauantaina – sähkökatkoihin kannattaa varautua

Mauri-myrskyn on ennustettu aiheuttavan sähkökatkoja viikonlopun aikana.

Myrskymatalapaineen mukana saapuva kylmä rintama tuo lauantaipäiväksi Suomeen huomattavasti viileämpää ilmaa ja puuskatuulia. Tuuli on voimakkaimmillaan Järvi-Suomen Energian jakelualueella lauantaina iltapäivällä. Viimeistään lauantai-iltana tuuli heikkenee vähitellen.

Puuskatuuli aiheuttaa sähköverkonvikoja ja sähkönjakeluyhtiössä on varauduttu viankorjaukseen.

Asentajien varallaoloa on vahvistettu koko jakelualueelle, samoin käyttökeskuksessa sähköverkon ohjauksen parissa toimivan henkilöstön määrää. Myös muuta myrskyn parissa työskentelevää henkilöstöä on lisätty vastaanottamaan myräkän vaikutukset.

Järvi-Suomen Energia pyytää asiakkailtaan malttia yhteydenotoissa myräkän alkuvaiheessa. Vikapalvelunumeroon 0800 90440 kannattaa soittaa vain, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun.

– Sähkönjakelun palautumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että saamme kirjattua ja välitettyä maastoon tiedon vian aiheuttajista ja sijainnista, tiedottaa yhtiö.

Puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta omatoimisesti, eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.