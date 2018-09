Pätevyydet kasvattavat vastuuta – Häkkänen valvoi 45 sillan työmaat E18:lla

Pätevöityminen FISE Oy:n rekisteriin hyödyttää asuntokaupan kuntotarkastajien lisäksi myös muun muassa rakennusten suunnittelijoita, työnjohtoa ja valvontaa.

Oma rekisterinsä on niinikään betonityöllä.

– Liikenneviraston ja ely-keskusten isoissa hankkeissa tilaaja on pääsääntöisesti asettanut vaatimuksia tietyistä pätevyyksistä, sanoo YIT Oy:n sillanrakennuksen työpäällikkö Rauno Häkkänen Mäntyharjulta.

Hänellä on korkeimman vaativuusluokan pätevyys betonirakenteiden uudisrakentamisesta. Ilman tätä hän ei voisi vastuutehtävissä toimiakaan.

15 vuotta betonirakentamisen parissa työskennellyt Häkkänen hankki pätevyytensä kahdeksan päivän koulutuksessa talvella 2005. Jakson lopuksi oli tentti, ja rekisteriin pääsy edellytti tietysti myös työkokemusta, Häkkäsen tapauksessa betonivalusta.

Koulutuksen sekä pätevyyden uusimisen määräajoin on maksanut työnantaja. Pätevyyden säilyttäminen edellyttää myös toimimista betonitöissä.

– Kun on asetettu pätevyysvaatimus, se takaa tietyn tason. Näin FISE:n pätevyys tukee sekä tilaajaa, urakoitsijaa että käyttäjää, uskoo Häkkänen.

Poikkeuksellisen vaativana voikin pitää Rauno Häkkäsen viimeisintä työmaata: Hän on johtanut siltojen rakentamista Hamina-Vaalimaa E18-moottoritiellä kolmen vuoden ajan.

Koko etelärannikon halkaisevan E18-tien viimeinen etappi Haminasta Vaalimaalle avattiin viime keväänä. Siltojen osalta viimeiset työt valmistuvat tänä syksynä.

32 kilometrin tieosuudella on 45 siltaa. Näistä meneillään on kolmen viimeisen korjaukset ja yhden uuden rakentaminen.

Betonia on käytetty reilut 31 000 kuutiota ja rakentaminen on ollut ympärivuotista.

– Talvisin ei voi valaa kansia tai tehdä eristystöitä, joten aikataulujen laatiminen ja yhteensovittaminen muiden työvaiheiden kanssa on ollut tarkkaa.

Kokonaisvahvuus työmaalla on ollut suurimmillaan 650 henkilöä.

– Isoissa urakoissa on se etu, että samoille aliurakoitsijoille on saatavissa paljon töitä pitkälle ajalle, huomauttaa Häkkänen.

Betonisen uudisrakentamisen kohdalla FISE on muuttanut pätevyysluokituksen kolmiportaiseksi: Tavanomaisten, vaativien ja poikkeuksellisen vaativien betonirakenteiden työnjohtaja.

Pätevyyttä poikkeuksellisen vaativaan betonirakentamiseen tarvitaan esimerkiksi pitkissä ja massiivisissa siltarakenteissa. Tältä alalta Häkkäsen työnäytteeksi soveltuu vaikkapa viimeisin, 120 metriä pitkä Virojoen silta.

Hamina-Vaalimaa -hankkeen lisäksi häntä työllistävät kohteet Kouvolassa ja Seinäjoella. Töitä riittää maassa, jossa valtaosa silloista on peräisin 1960-70 -luvuilta ja siten peruskorjauksen tarpeessa.

– Tarjouslaskentaa tehdään koko ajan. Töitä saattaa tulla mistä päin Suomea tahansa, kertoo Häkkänen.

