Sarkaveden kiiski nousi syyniin – MTBE:n vaikutuksia seurataan monella rintamalla

Kalojen selviytymistä ja vesistöjen tilaa seurataan Kinnin onnettomuusalueen lähistöllä useiden tutkimusten avulla.

Liikenne Mouhuntiellä on ollut viime kuukausina vilkasta: Mittauksia ja koekalastuksia ovat käyneet tekemässä VR:n toimeksiannosta Ramboll Oy, ely-keskuksen liikkeelle panemana Suomen Vesistöpalvelu OSK, sekä näiden lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkijat.

Kinnin ratapihalla valui huhtikuussa maahan 35 000 litraa MTBE:tä, eli bensiinin lisäaineena käytettävää metyyli-tert-butyylieetteriä.

Kyseessä on ainutlaatuinen onnettomuus Suomessa, joten MTBE-yhdisteen vaikutuksista järviluontoon halutaan nyt ottaa kaikki tieto irti. Veden laadun ja virtausten lisäksi kerätään tietoa kaloista.

Suomen Vesistöpalvelu on seurannut taimenkantaa Mäntyharjun reitillä jo pitkään ja yrittänyt elvyttää kantaa istutuksin.

Elokuussa Vesistöpalvelun Joonas Rajala sai ely-keskukselta komennuksen tehdä yksittäinen koekalastus myös Sarkaveteen laskevissa uomissa.

Taimenia ei löytynyt, mikä Rajalan mukaan ei välttämättä liity mitenkään Kinnin onnettomuuteen.

– Vesi oli hyvin vähissä, ja taimenilla on ollut muutenkin lämmön takia tosi huono vuosi. Ne vaihtavat paikkaa.

Viime viikolla Ramboll-yhtiön asiantuntijat tekivät puolestaan koekalastuksen Mouhuntien varrella olevissa vesiuomissa. Sähkökalastuksen avulla talteen kirjattiin kalojen määrä, pituus, paino sekä laji.

Koekalastus uusitaan ensi syksynä ja vielä tämän jälkeen ainakin kerran.

Ensi talvena haudotetaan lisäksi taimenen mätiä kutupaikoilla. Elävää mätiä laitetaan rasiassa koskipaikoille. Keväällä mäti läpivalaistaan, jotta nähdään kuinka se on selviytynyt talvesta.

Kolmantena toimenpiteenä on yhteistyö paikallisten kalastajien kanssa.

Lähellä onnettomuuspaikkaa asuva Voitto Ollila on yksi niistä neljästä kalastajasta, jotka luovuttavat saaliitaan Rambollille.

Ollila nostaa näytekaloja Sarkavedestä, minkä lisäksi näytteitä toimitetaan Pajulammesta ja kahdesta kohtaa Voikosken alapuolelta.

Ensimmäiset kolme haukea, viisi ahventa ja siika on jo luovutettu pakastettuina laboratoriotutkimuksiin. MTBE-jäämien etsiminen ei lukeudu laboratorioiden rutiinitutkimuksiin, mutta tutkimusohjelmaan on kirjattu, että ensimmäisiä tuloksia olisi saatavissa jo vuoden loppuun mennessä.

Voitto Ollila on kalastanut Mouhun seudulla yli 20 vuoden ajan. Hän ei ole huomannut kaloissa minkäänlaisia poikkeavuuksia, ei myöskään Vuohijärvellä.

– Ei kukaan muukaan täällä ole huomannut mitään ihmeellistä kalojen maussa tai hajussa, sanoo Ollila.

Ramboll Oy:n kalatalousasiantuntija Otso Lintisen mukaan on olemassa tutkimusaineistoa siitä, ettei MTBE kerry kalojen elimistöön.

Eikö kolmevuotinen tutkimus ole siihen nähden melko järeä toimenpide?

– Onnettomuus on herättänyt paljon pelkoa, jota viranomaiset haluavat hälventää. Käytössämme on useita menetelmiä siltä varalta, että MTBE vaikuttaisi eri tavoin puroissa, järvissä ja lammissa.