Uusia tuulia markkinointiin: Mäntyharju palkkaa tubettajan

Mäntyharjun kunta etsii tubettajaa kertomaan Mäntyharjun talvesta.

– Youtube on viime vuosina suureen suosioon noussut kanava, jonka avulla voi tuoda asioita esille muun muassa nuorille, joiden tavoittaminen on perinteisten medioiden kautta vaikeampaa, kertoo Mäntyharjun markkinoinnista vastaavan Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys MÄSEK Oy:n toimitusjohtaja Eveliina Mäenpää.

Tubettaja voi olla Mäntyharjun asukas, vapaa-ajan asukas tai muu henkilö jonka sydän sykkii Mäntyharjulle. Tavoitteena on, että tubettaja kertoo omasta näkökulmastaan millaista elämä Mäntyharjussa on talvisin. Esille voi nousta niin normaali arki, talviaktiviteetit kuin muutkin talven tarjoamat mahdollisuudet. Tubettajalle maksetaan videoiden tekemisestä korvaus. Mäenpään mukaan oma tubekanava on varsin uusi kuntamarkkinoinnin väline, jonka kautta voi kertoa muun muassa kunnan tapahtumista ja palveluista.

Tubekanavan avaaminen kuuluu osana laajempaa #elamaamyostalvella kampanjaa, jota on ideoitu yhdessä mäntyharjulaisten matkailuyrittäjien kanssa. Kampanjan avulla halutaan nostaa esille mm. kesäpaikkakuntana tunnetun Mäntyharjun tarjoamia talvimatkailumahdollisuuksia ja -aktiviteetteja. Kampanja tulee näkymään tubekanavan lisäksi myös muualla sosiaalisessa mediassa sekä digi- ja printtimainonnassa.

– Meillä on kunnassa erinomaisesti ylläpidetyt ensilumenlatu, jääladut, talvipyöräily- ja retkiluistelureitit. Syksyllä urheilualueelle valmistuu tekojäärata joka lisää talviurheilun mahdollisuuksia entisestään. Yrittäjillä on myös tarjolla paljon erilaisia majoitus- ja elämyspalveluita, luettelee Mäenpää.