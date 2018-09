Kaivoveden tutkituttaminen herätti kiinnostusta, Kymlab aikoo tehdä uuden näytteiden noutokierroksen ensi vuonna

Kaksi ihmistä odottelee Mäntyharjun torilla Kymen Ympäristölaboratorion autoa. Heillä on muovipusseissa näytteitä kaivovesistään. Yleensä kaivovetensä tutkituttavan pitää toimittaa näytteet Mikkeliin, josta ne toimitetaan vielä eteenpäin. Nyt Kymlab päätti kuitenkin kiertää sekä Mäntyharjussa että Pertunmaalla noutamassa näytteitä.

– Kaikki lähti liikkeelle Mäntyharju-foorumista. Siellä joku kyseli, missä Mäntyharjun alueella voi tutkituttaa kaivovetensä. Päätimme sitten vastata tähän järjestämällä tällainen noutokeikka, kertoo yrityksen kemisti Riikka Pöntinen.

Kyselyitä tuli paljon, sillä vain harva tiesi etukäteen Kuusankoskella sijaitsevasta laboratoriosta. Hirveää yleisöryntäystä ei torilla kuitenkaan nähty. Puolen tunnin odottelun aikana yksi käy tuomassa näytteensä auton kyytiin.

Moni on kuitenkin sanonut odottelevansa ensi kertaan, koska ei syystä tai toisesta tällä kertaa ehtinyt. Autolla on myös useampi pysähdyspaikka matkalla Pertunmaalle ja sieltä Ristiinaan.

– Tämä oli kuitenkin hyvin pienen luokan kokeilu. Mainostimme tätä lähinnä Facebookissa ja viemällä kirjastoihin kaivovesikasseja, joissa oli tarvittavat näytevesipullot. Siihen nähden kiinnostusta on ollut paljon, Pöntinen sanoo.

Kymlab aikookin toteuttaa vastaavan kierroksen myös ensi vuonna. Kierros järjestettäisiin kuitenkin aikaisemmin, jotta myös paikkakuntien mökkiläiset voisivat tutkituttaa kaivovetensä.

– Moni mökkiläinen sanoo, ettei ole ikinä tutkituttanut kaivovettään. Mäntyharjussa tai Pertunmaalla ei ole tiettyä ongelmaa veden kanssa, kuten esimerkiksi Kymenlaaksossa, jossa ongelmana on fluoridi. Suomen maaperä on kuitenkin hyvin radonpitoista, joten se kannattaisi tutkituttaa vähintään kerran, Pöntinen toteaa.

Lisäksi kaivovedestä kannattaa testata esimerkiksi bakteerit ja humuspitoisuus. Moni kuitenkin arkailee tuloksia etukäteen.

– Hyvin harvoin julistamme vettä täysin juomakelvottomaksi. Yleensä asialle voi tehdä aina jotain esimerkiksi erilaisten suodattimien avulla.