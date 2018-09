Muistot saattoivat yhteen Kuortissa – koulu täynnä iloista porinaa

Pertunmaalla kokoonnuttiin lauantaina juhlimaan 119 vuoden koulutyötä nyt lakkautetussa kyläkoulussa.

Paikalla kävi noin 150 vierasta. Avauspuheen piti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ja tilaisuuden juonsi koulun entinen oppilas, olympia-ampuja Vesa Törnroos.

Kuortin kyläyhdistys on koonnut toiveita keväällä lakkautetun koulun tulevaa käyttöä varten.

Yhdistys on esittänyt muun muassa museoluokan perustamista yhteen luokista. Talolla voisivat myös olla etätyöpiste, bänditila sekä omatoimikirjasto. Taloa voisivat käyttää eläkeläisten piirit, nuoret, seurakunta, 4H-yhdistys sekä kansalaisopisto.

Avoimia kysymyksiä ovat tilojen vuokraaminen ja niiden markkinointi, ovien avaaminen käyttäjille, hälytysjärjestelmät sekä siivouksen järjestäminen.

Yhdistys esittää myös luopumista koulu-nimen käytöstä ja sen tilalle esimerkiksi Kuortin kylätaloa.

Myös lauantain tapahtuman vierailta pyydettiin ideoita rakennuksen tulevalle käytölle. Esille nousivat muun muassa juhla- ja kokoontumispaikan tarve, sekä järjestöjen tapahtumat eri-ikäisille.

– Kunta on ilmoittanut, että talo tulee säilymään meillä, jos käyttäjiä ja vuokralaisia löytyy. Ideoita on vaikka kuinka paljon, jos vain saadaan joku toteuttamaan niitä, sanoo puheenjohtaja Anita Antinniemi Kuortin kyläyhdistyksestä, joka järjesti lauantain tapahtuman.