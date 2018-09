Paloaseman tonttimaata päätyi suljetulle kaatopaikalle Mäntyharjussa – kuormat kärrätään nyt pois

Mäntyharjun entiselle kaatopaikalle päätyi viime viikolla reilun 100 kuution verran uuden paloaseman tontilta raivattua maa-ainesta. Noin kymmenen kuorma-autokuorman mukana kaatopaikalle päätyi myös paloaseman tontin pohjilta löytynyttä vanhaa jätettä, kuten lasia ja posliinia. Poikkeuksellisen asiasta tekee se, ettei kunnalla ole alueella voimassa olevaa lupaa maa-aineksen, saati jäte-erien sijoittamiseen.

Mäntyharjun kunnan tekninen johtaja Tapio Montonen kertoo, että tapauksessa kyse on kunnan ja urakoitsijan välisestä väärinkäsityksestä. Normaalisti urakoitsija kuljettaa tonttitöistä kertyvän maa-aineksen jatkojalostukseen joko omalle tai sille tarkoitetulle käsittelyasemalle.

– Kyseessä on väärinkäsitystilanne, enkä näe tapausta tahallisena. Urakoitsijalla ilmeisesti oli se käsitys, että maata voisi sinne edelleen ajaa, Montonen sanoo.

Montosen mukaan väärinkäsitys on syntynyt siitä, että kunta otti vielä muutama vuosi sitten kaatopaikka-alueelle vastaan maa-ainesta eri puolilta Mäntyharjua olevista työkohteista. Maa-aineksia käytettiin sulkeutuneen kaatopaikan pintakerroksien rakentamiseen.

Montosen mukaan uuden paloaseman urakkasopimuksessa on maininta, että maata voidaan ottaa vastaan kunnan osoittamaan paikkaan viiden kilometrin säteellä. Tarkkaa paikkaa maiden sijoittamiselle ei olla urakkasopimuksessa kuitenkaan määritelty.

– Sitä ei ole määritelty, koska meillä ei ole sellaista paikkaa tai työmaata tällä hetkellä olemassa. Siinä (urakoitsijalla) on käynyt virhe, ettei sijoituspaikkaa oltu varmistettu, Montonen lisää.

Paloaseman urakkaa hoitavan Maanrakennus Suutarinen Oy:n toimitusjohtaja Timo Suutarinen harmittelee tapauksesta syntynyttä tilannetta.

– Kyseessä on erhe, joka tullaan korjaamaan, Suutarinen toteaa.

Suutarisen mukaan suurin osa kaatopaikalle päätyneistä kuormista on puhdasta maa-ainesta.

– Ongelmallista tavaraa on korkeintaan yhdestä kahteen kuormaa. Kaikki sinne viety materiaali kerätään pois, hän lupaa.

Lasia ja posliinia sisältänyt maa-aines on Suutarisen ja Montosen mukaan peräisin uuden paloaseman tontin pohjoislaidalta.

– Se on vanhaa tunkion jätettä, jossa on joukossa myös lasia. Mukana saattaa olla myös tien rakennusaikaista louhosta, jolla tonttia voi olla täytetty, Montonen kertoo.

Ristiinantien varressa sijaitsevalta kaatopaikalta lasia ja posliinia sisältävä maa-aines kuljetetaan mitä todennäköisimmin Metsä-Sairilan jätekeskukseen Mikkeliin. Lasku maa-ainesten jatkokäsittelystä tulee todennäköisimmin kunnan maksettavaksi.

– Urakkalaskennassa käytössä olevassa pohjatutkimuksessa ei ole todettu rakennuspaikan sisältävän pilaantuneita maita tai muuta käyttöön kelpaamattomia kaivumaita. Urakoitsijalla on oikeus esittää tältä osin korvausvaatimus kuluista kunnalle. Tämä koskee myös muitakin urakoitsijoita ja kaikkia kunnan rakennuttamia työmaita, joista paljastuu pilaantuneita tai täyttöön kelpaamattomia maita tai muuta jätettä, Montonen toteaa.

Tapio Montosen mukaan tapaus poikii kunnan osalta myös jatkotoimenpiteitä. Kunta ryhtyy nyt pikimmiten etsimään paikkaa, minne kunnan työmailta tuleva puhdas maa-aines voitaisiin sijoittaa. Samalla etsitään sijoituskohde myös talven aikana kaduilta auratulle lumelle. Kunta hakee siis lupia maankaatopaikalle ja lumen läjityspaikalle.

– Nämä asiat ovat olleet jo pidemmän aikaa puheissa ja ne laitetaan nyt kuntoon, hän lupaa.

Montonen ei myöskään näe tapauksessa mitään tahallisuutta.

– Tuossa kokoluokassa toimiva yritys ei ryhtyisi näin pienissä asioissa toimimaan tietoisesti vastoin ohjeita. Virheitä sattuu ja ne korjataan. Tässähän ei ole käynyt mitään peruuttamatonta, koska kyse ei ole pilaantuneista maista, Montonen toteaa.