Pertunmaa vikittelee mökkiläisiään: Muuttajille tarjolle monenlaista tukea

Pertunmaan kunta ryhtyy tänä syksynä kosiskelemaan kesäasukkaitaan kirjepostilla. Maailmalle lähtee noin 1 800 kirjettä, joissa tiedustellaan muun muassa sitä, olisiko vastaanottajalla halua muuttaa Pertunmaalle vakituiseksi asukkaaksi.

Niitä, jotka vastaavat myönteisesti, kunta auttaa muutossa monin tavoin.

Kunta on saanut täyden rahoituksen, lähes 32 000 euroa, Päijänne Leaderilta tähän esiselvitykseen, jolla haarukoidaan mahdollisia maallemuuttajia.

– Pertunmaa on tässä tuulenhalkoja ja esikuva. Uskon, että muut kunnat seuraavat perässä, sanoo Esko Kilpinen, joka vetää Vapaa-ajan asunnoista vakituisiksi asunnoiksi-hanketta.

Jos muutama prosentti kesäasukkaista haluaisi muuttaa Pertunmaalle pysyvästi, tietäisi se kymmeniä uusia asukkaita. Kilpinen lupaa, että heidän rinnallaan kuljetaan läpi muutosvaiheen ja synnytetään positiivisia tarinoita maallemuutosta.

Kunnan etuna hän mainitsee muun muassa laajakaistayhteydet: Pertunmaan maaperään on upotettu 360 kilometriä sadan megabitin valokuitua, ja MPY nosti laajakaistojen nopeudet viime syksynä maksimiin, siis 900 megabittiin, myös Pertunmaalla.

– Nyt tarvitaan uskallusta. Kannattaa muuttaa, koska olemme tukemassa sitä, kannustaa Kilpinen.

Jatkohankkeessa ensi vuonna luodaan muutossuunnitelmat, joiden toteuttamista tukee paikallisten yrittäjien rinki sekä kunnan organisaatio.

Muuttajilta tiedustellaan myös, tarvitsisivatko nämä toimistohotellia tai etätyötilaa työskennelläkseen Pertunmaalla.

Kuntaan hiljattain perustettu markkinointityöryhmä aikoo ensi töikseen keskittyä hankkeeseen.

Kilpinen uskoo, että jos muutama kymmenen ihmistä osoittaa kiinnostusta, hankkeeseen on palkattava lisätyövoimaa.

Hän puhuu mielellään kalastustermein.

– Nyt lasketaan nuotta veteen. Talvella tutkitaan ja perataan saalis, ja sen jälkeen saalis jalostetaan.

Juttua muokattu kello 10.12: Sadan megabitin sijasta Pertunmaan laajakaistan nopeus on 900 megabittia.