Mäntyharjun kokeilu toi varhaiskasvatukseen lähes kaikki 5-vuotiaat

Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille on kasvattanut suosiotaan Mäntyharjulla.

Uuden ryhmän aloittaessa elokuussa mukaan tuli vain muutama lapsi, mutta tällä viikolla heitä on jo kahdeksan. Ensi vuoden alussa luku nousee kymmeneen.

Se tarkoittaa, että tuolloin 5-vuotiaiden ikäluokasta lähes kaikki osallistuvat varhaiskasvatukseen, kun mukaan lasketaan jo entuudestaan Mustikkatassun päiväkodin ryhmissä sekä perhepäivähoidossa olevat 5-vuotiaat. Heilläkin 20 tunnin osuus viikosta muuttui maksuttomaksi.

Uudessa Sairaalantielle perustetussa ryhmässä ovat mukana vain 20 viikkotuntia tarvitsevat lapset.

Ryhmä kokoontuu Keskiväliltä vuokratussa kerrostalokolmiossa tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Nimekseen ryhmä sai Pikkuvarpukansa, mikä noudattelee taiteilija Terhi Kastehelmen luomaa Mustikkatassun nimistöä.

Nimensä mukaisesti ryhmä viettää paljon aikaa lähiluonnossa, sitä tutkien ja hyödyntäen. Luonnon materiaaleilla huoneistoa on myös sisustettu.

Välipaloja varten lähimetsästä on poimittu mustikoita, puolukoita ja vadelmia. Suosittu leikkipaikka on metsään rakennettu maja.

Pikkuvarpukansa vierailee säännöllisesti Mäntypuiston palvelutalossa sekä käy kirjaston satutunneilla yhdessä perhepäivähoitolasten kanssa.

Leikin lomassa harjoitellaan valmiuksia esikouluun, esimerkiksi kynän käyttöä ja perunoiden kuorimista. Lapset ruokailevat omana ryhmänään kouluruokalassa.

– Pienessä ryhmässä on helppo kuunnella ja keskustella lasten kanssa, sanoo varhaiskasvatuksen sosionomi Birgit Hämäläinen.

Hänen kanssaan ryhmässä työskentelee lastenhoitaja Kirsi Häkkänen.

Mäntyharju sai ryhmän perustamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta noin 10 000 euroa.

Hallituksen ajamaan kokeiluun lähti mukaan yhteensä 20 kuntaa, joille korvataan menetettyjä tuloja avustuksilla.

Vuoden kestävän kokeilun tuloksista raportoidaan ministeriölle. Pikkuvarpukansan leikki-ikäiset ovatkin eräänlaisia koekaniineja, joiden avulla selvitetään muun muassa tämän ikäryhmän kasvatustyön kehittämistarpeita suhteessa esiopetukseen.

Ministeriö haluaa selvittää myös muun muassa maksuttomuuden vaikutusta varhaiskasvatuksen osallistujamääriin, sekä edistää vanhempien työllistymistä.