Ruskahovista tarjottu 1,56 miljoonaa euroa – paloaseman tontti liian pieni uudelle senioritalolle?

Attendo on tarjonnut palvelukeskus Ruskahovin kiinteistöstä noin 1,56 miljoonaa euroa, kertoo Mäntyharjun kunnanjohtaja Jukka Ollikainen. Ollikaisen mukaan hinta on kiinteistön tasearvon mukainen.

Attendo on myös kauppojen ja yhteistyösopimuksen toteutuessa sitoutunut rakentamaan Mäntyharjun keskustaan 60-paikkaisen senioritalon, joka tarjoaisi tehostettua palveluasumista, senioriasumista ja päivätoimintatiloja. Lisäksi yhtiö vastaa Ruskahovin purkukuluista 200 000 euroon saakka.

Kunnanjohtaja on erittäin tyytyväinen Attendon ja Essoten kanssa käytyihin neuvotteluihin.

– Toteutuessaan tällä ratkaisulla mäntyharjulaisille turvataan tehostetun palveluasumisen paikkoja.

Ollikaisen mukaan Ruskahovin kiinteisössä piilee mäntyharjulaisten asiakkaiden kannalta kiinteistöriski. Ruskahovin huoneet ovat Ollikaisen mukaan kooltaan 17,5 neliötä, johon sisältyy myös wc- ja suihkutilat. Riskin taustalla ovat suunnitteilla olevan sote-uudistuksen uudet tilavaatimukset. Uusilta hoivakodeilta vaaditaan nykyisin 20 neliömetrin kokoisia huoneita. Soteuudistuksen yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi myös julkiset sotepalvelut ovat tulossa säädeltäväksi säädeltäväksi saman lainsäädännön piiriin yksityisten palvelujen

– Tämä on kiinteistöriskin tausta, Ollikainen selvittää.

Ollikaisen mukaan Attendon uusi senioritalo sijoittuisi toteutuessaan kunnan keskustaan. Aikaisemmin julkisuudessa paikaksi on spekuloitu purettavan paloaseman tonttia. Paikka on Ollikaisen mukaan kuitenkin hitusen liian pieni uudelle senioritalolle. Kompan talon tonttikin on liian pieni, Ollikainen sanoo.

– Vaihtoehtoja keskustassa on vähän, mutta lähellä sen pitää joka tapauksessa olla.

Ruskahovin henkilökuntaa tiedotettiin Attendon tarjouksesta keskiviikkona iltapäivällä.

