Lasten diskoja, vanhusten ulkoiluttamista, kirjojen kuljetusta – Vapaaehtoistyö voi olla melkein mitä tahansa

Vapaaehtoistyön kenttä on laaja, ja harva yhdistys pysyisi pystyssä ilman vapaaehtoisia.

Nyt neljä vapaaehtoista kertoo, miksi vapaaehtoistyö vetää puoleensa.

Kaisa Hyyryläinen

”Olen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mäntyharjun yhdistyksen puheenjohtaja. Järjestämme lapsille ja nuorille erilaisia tapahtumia ja teemme yhteistyötä seurakunnan ja kunnan kanssa. Tuemme esimerkiksi perhekahvilaa pari kertaa vuodessa kustantamalla keittotarpeet, hankimme tänne uusia leluja aina välillä sekä järjestämme kirppiksiä ja diskoja alakoululaisille pari kertaa vuodessa. Neuvolassa meillä on oma välinelainaamo, josta saa veloituksetta esimerkiksi itkuhälyttimiä ja rintapumppuja.

Yhdistys pyörii vapaaehtoisvoimin. Tavallaan oma työpanos on suurempi kuin muilla, sillä puheenjohtajana toimin yhdistyksemme yhteyshenkilönä. Lisäksi minulla on päätäntävalta ja vastuu siitä, että kaikki tulee hoidettua. Puheenjohtajan hommassa pitää lisäksi itse yrittää päästä mahdollisimman moneen tapahtumaan mukaan.

Ei tässä kuitenkaan liikaa tekemistä ole, sillä meillä ei ole viikoittain tai edes kuukausittain toimintaa. Alkuvuosi on yleensä kaikkein kiireisin, kun pitää hoitaa pakolliset paperihommat ja muut. Hallituksen kokoukset pidetään suunnilleen kerran kuussa, ja kesäisin pidämme aina loman. Tätä ei ole tarkoituskaan tehdä niin, että olisi turhaa pingottamista tai toiminta veisi kohtuuttomasti aikaa. Kaikilla on kuitenkin omat perheet, työt ja harrastukset. Sillä tavalla tätä on helppoa tehdä, ettei tarvitse joka viikko miettiä yhdistyksen asioita, vaan välillä on myös täysin omaa aikaa.

Tämä on kolmas vuosi, kun olen mukana. Niistä kaksi olen toiminut puheenjohtajana. Ekan vuoden olin vain seuraamassa toimintaa ja ajattelin, että olisin pelkkä apukäsi. Sitten minut kuitenkin äänestettiin puheenjohtajaksi, enkä keksinyt mitään syytä kieltäytyä. Olihan se suuri luottamuksenosoitus.

Minusta on ihanaa järjestää kaikkea lapsille. Nykyään pitäisi muutenkin olla enemmän yhteisöllisyyttä, eikä vain sellaista, että ohimennen moikataan. Juuri se tässä on tärkeää, että voi olla jollekulle hyödyksi. Ei kaikesta tarvitse saada palkkaa. Enemmän tämä on minulle harrastus, sillä tavallahan sitä on ajateltava. Jos tästä ei tykkäisi, niin en kai tätä tekisikään.

Vapaaehtoistoimintaan kannattaa lähteä mukaan, jos vähänkään kiinnostaa. Siitä ei kuitenkaan pidä ottaa taakkaa itselleen tai antaa sen ylikuormittaa elämää, sellaista se ei missään nimessä saa olla. Ei tarvitse panostaa yhtään enempää kuin mihin pystyy, ja jos jotain ei pysty hoitamaan, niin joku toinen hoitaa kyllä. Apu kelpaa aina. Mekin tarvitsemme hallitukseemme lisää innokkaita jäseniä.”

Saara-Liisa Konga & Raili Komppa

”Saara-Liisa: Vakituisia vapaaehtoistyöntekijöitä olemme Mäntyharjun seurakunnan ja Ruskahovin kautta. Sieltä olemme oma-aloitteisesti lähteneet hoivakoteihin työntämään. Lähinnä se on vanhusten ulkoiluttamista. Ei me paljon siellä heille lueta, kun aina ei ole omatkaan lasit mukana.

Olemme tehneet Railin kanssa sopimuksen samaan aikaan, sillä teemme tätä hyvin pitkälti yhdessä. Ensi kuussa tulee viisi vuotta täyteen. On kauhean kiva, kun on joku, jonka kanssa lähteä. Jos yksin menisi jonnekin, niin kyllä sitä miettisi, että mihin se toinen puolisko on jäänyt, niin tiiviisti olemme olleet yhdessä tässä. Toinen on siinä turvanakin, jos jotain vaikka sattuu.

Minä tein vapaaehtoistyötä jo Helsingissä asuessani, taisin aloittaa siinä vuoden 2006 paikkeilla. Siellä olin mukana ystävätoiminnassa ja sain muutaman ystävän, joiden luona vierailin aina hamaan hautaan asti.

Raili: Minä aloitin vasta silloin viisi vuotta sitten. Saattoi olla, että silloin se vapaaehtoistoiminta täällä Mäntyharjussa vasta kunnolla alkoihin.

Kaikki kyllä näkee, kun me työnnetään tuolla vanhuksia pylly pitkällä. Välillä saatetaan tehdä useampikin keikka samana päivänä, sillä ulkoiluttajia ei hirveästi ole. Mäntypuistossa on vissiin miehiä, jotka käyvät ulkoiluttamassa, ja Ruskahovissa ainakin kaksi muuta naista meidän lisäksemme.

Saara-Liisa: Tiistaisin aloitamme Ruskassa kello 13 ja perjantaisin puoli kolmen aikaan. Ne on ne vakiopäivät. Tiistaina, kun aloitamme yhdeltä, niin saatamme lähteä vasta joskus neljältä pois. Olemme paikalla niin kauan kuin joku vain lähtee ulos.

Jos on huonoja päiviä, niin sitten ei vain mennä ja soitetaan, että on jotain muuta. Joka viikko on kuitenkin jotain. Veljeni sanoikin, että olen paljon kiireisempi kuin työelämässä. Eläkkeellä ei kuulemma voi olla näin kiire, mutta mieluummin sitä lähtee kotoa pois ja antaa sitä iloa jollekulle. Kyllähän vanhukset iloisia ovat, kun vähän pääsevät ulos tai kahville.

Jotenkin ihanaa nähdä, että toinen saa niin pienestä jotain irti. Koskaan ei ole ollut sellainen mieli, että voi ei, taas mun pitää lähteä tiistaina. En vaihtaisi tätä mihinkään päivätyöhön, josta sitä rahaa tulisi.

Raili: Tästä saa itselleen niin hyvän mielen. Ja saa kuulla hyviä juttuja. Niillä, jotka ovat puheliaita, on yleensä paljon kerrottavaa. Toki on paljon sellaisia, joilla on jo muistiongelmia. Se voi olla välillä kuluttavaa.

Meillä on paljon kaikkea, mutta ei tämä vie liikaa aikaa. Sitä aikaa kuitenkin on, kun asuu yksin.

Seurakunnan kautta olemme mukana ystävätoiminnassa. Vierailen oman ystäväni luona kerran viikossa, käyn hänen kanssaan kauppareisulla tai kahvilla ja ulkoilemme samalla. Hän on jo 94-vuotias herra, joten hän tarvitsee jo vähän talutusapua. Hommasin minä hänelle jo pyörätuolinkin ja yhteen aikaan työnsin häntä sillä, mutta hän haluaa itse kävellä.

Saara-Liisa: Lisäksi yksi bravuureistamme on yhteisvastuukeräys. Välillä saatamme olla myös kehitysvammaisten ystäväpiirissä emännöimässä, eli keittämässä kahvia ja jutustelemassa. Aina sitä lupaa, että juu juu, kyllä me voimme tulla. Mutta se on vain kiva, kun on vaihtelevaa. Jaksaakin paremmin, kun ei ole liian yksitoikkoista.

Joskus toki tulee haalittua liikaa tehtävää, mutta silloin pitää vain itselle sanoa, että nyt stop.

Vapaaehtoistyötä kannattaa kokeilla. Tekee sitä edes vähän aikaa, ja jos sitten huomaa, ettei jaksakaan, niin tekee jotain muuta sitten. Itsekin on alkanut arvostaa tätä hyvää työtä, mitä teemme. Vaikka ei sitä sädekehää vielä pään päälle ole ilmestynyt.”

Markus Lahti

”Me kirjakassien kuljetuksessa toimivat viemme kirjoja ja äänikirjoja ihmisille, jotka eivät pysty itse tulemaan kirjastoon. Avun tarve vaihtelee kuukausittain. Kerran tai kaksi tulee kuussa tällaisia soittoja, että veisitkö nämä kirjat tai äänikirjat tälle henkilölle.

Käytännössä tämä siis toimii niin, että kirjastosta soitetaan ja kysytään, voinko hoitaa toimituksen. Yleensä pyyntö on seuraavaksi päiväksi, mutta joskus voi olla samallekin päivälle. Täällä on kassi pakattuna valmiina sen mukaan, mitä asiakas haluaa lukea. Noudan kassin tuosta neuvonnasta ja käyn viemässä sen perille. Samalla kerään palautettavat kirjat ja tuon ne takaisin kirjastoon. Joidenkin ihmisten kanssa tulee myös hieman rupateltua kirjoja viedessäni.

Itse olen tehnyt tätä kolmisen vuotta. Kuljetan kirjoja tässä taajaman alueella, kävellen tai autolla.

Mukaan päädyin niin, että huomasin lehdessä ilmoituksen, jossa haettiin näitä vapaaehtoisia. Jäin sitä miettimään ja tulin siihen tulokseen, että antaa mennä vain. Kun tulin kirjastolle, niin täällä oli jo sellainen lappu, johon muutama henkilö oli laittanut nimensä ja yhteystietonsa. Ajattelin, että miksen minäkin.

En ole jäänyt pohtimaan sitä, mikä saa minut tekemään tätä. Kai se on se auttaminen. Jos olisin itse vastaavanlaisessa tilanteessa, niin toivoisin, että joku muukin auttaisi minua. Nyt tilanne on niin, että minä pystyn auttamaan toisia. En koe, että tämä olisi liian aikaavievää. Vielä kertaakaan ei ole käynyt mielessä lopettaa.

Näiden vuosien aikana olen lisäksi äänittänyt äänikirjoja vapaaehtoistyönä. Nytkin on yksi kirja työn alla. Kerran kävin puolestaan Mikkelissä äänittämässä Juvan lehteä ja Ristiinalaista. Pitäjänuutisia on puolestaan äänitetty kymmenen vuotta. Olen yksi kolmesta Pitäjänuutisten lukijasta tällä hetkellä. Minä hoidin elokuun, joten seuraava vuoroni on marraskuussa.”