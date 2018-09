Mäntyharjun katukuva muutoksessa: Seuraavaksi puretaan Niittykulma

Niittykulman kerrostalo Mäntyharjun Keskustiellä on tarkoitus purkaa lähikuukausina.

Purkaminen sai viime viikolla luvan ARAlta ja purku-urakoitsijan kilpailuttaminen on aloitettu. Aikaa urakan aloittamiseen on annettu tammikuun 2019 loppuun.

Talossa on 21 asuntoa, jotka ovat olleet tyhjillään jo pitkään.

Purkaminen sisältyy kiinteistöyhtiö Keskivälin strategiaan, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt.

Juttua oikaistu kello 11.09: Niittykulmassa on 21 asuntoa, ei 42, kuten alkuperäisessä jutussa luki.

