Koirakivessä juostaan taas – sunnuntaina jo 44. kierros

Koirakiven nuorisoseura järjestää kansallisen juoksutapahtuman Koirakiven kierroksen sunnuntaina 44. kerran.

Perinteikkäässä juoksutapahtumassa kisataan monissa eri ikäryhmissä ja sarjoissa. Lasten sarjoissa matkoja on valittavana 0,3 kilometristä yhteen ja kahteen kilometriin.

Päämatkan pituus on 6,1 kilometriä vaihtelevalla sorapintaisella tiellä. Kuntoilijoille on oma sarjansa.

Ilmoittautumiset alkavat Koirakiven nuorisoseurantalolla sunnuntaina kello 10.

Ensimmäinen Koirakiven kierros juostiin vuonna 1975.